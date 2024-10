Pullaro asegura que "hay 109 concursos en marcha" en el Poder Judicial

"Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Santa Fe, no porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Nosotros necesitamos una Justicia moderna y efectiva, una Justicia involucrada y hasta hace unos instantes lo estaba destacando. No es maniqueo ni decimos que son todos iguales. Pero entendemos que la conducción judicial hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita".