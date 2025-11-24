Waterpolo: Gimnasia solo falló en los penales después de tres finales tremendas que coronaron a Geba

Después de tres finales espectaculares, Geba se consagró en la Liga de Honor de waterpolo al vencer por penales a Gimnasia en el Parque

Toda emoción en la gran final del waterpolo en el parque Independencia. GEBA le ganó por penales a Gimnasia.

La final de la Liga de Honor , que es el torneo más importante a nivel de clubes de waterpolo , donde se enfrentaron los mejores equipos de Rosario y Buenos Aires, tuvo su capítulo final en el Parque de la Independencia. Y el triunfo por penales fue para Geba sobre el local Gimnasia , después de tres tremendas finales.

Al cotejo decisivo llegaron los dos Gimnasia y Esgrima, GER y Geba. Lo que era una garantía para el waterpolo y eso se vio reflejado en las tribunas que estuvieron colmadas.

Además, el representativo local recibió a sus deportistas como si estuviesen en un estadio de fútbol con humo, mucha batucada y fuegos artificiales, que le dieron mucho color a la tarde.

Fue el tercer duelo y el representante de nuestra ciudad se ganó el derecho de definir en casa. En la primera final, los rosarinos ganaron 14-13, en la pileta de Argentinos Juniors. Mientras que, en la segunda, se impuso Geba 9-8, en un duelo que se desarrolló en Parque Roca.

>>Leer más: Waterpolo: la gran final de la Liga de Honor se define en Rosario con Gimnasia de candidato

El partido cumplió con lo prometido. Ya que luego de un intenso 11 a 11 en el tiempo reglamentario, el título se tuvo que definir mediante una definición por penales donde prevaleció Geba por 4 a 2. Por lo cual el resultado final fue de 15 a 13.

El primer cuarto comenzó con Geba como el equipo más preciso. En un momento la chapa estaba 3 a 1 para los visitantes, pero GER reaccionó y ese primer periodo finalizó con el triunfo de los rosarinos por 4 a 3.

Una final igual de disputada

El cotejo fue muy disputado, con los dientes apretados por lo cual no extrañó que en el final del segundo cuarto el marcador estuviese 7 a 7.

Luego se dio un tercer cuarto muy particular ya que solamente se anotaron dos goles y fueron para GER, que entró a la parte final con una ventaja de 9 a 7.

Pero en el inicio del último cuarto Geba salió a vender cara su derrota y el partido finalizó 11 a 11.

Cualquiera de los dos hubiese merecido el título. En los penales la visita estuvo más fina ya que anotaron las cuatro ejecuciones mientras que GER malogró dos tiros.

Después, como es habitual, todo el plantel campeón se zambulló en la pileta y al grito de dale campeón festejó este título.

Finalmente, llegó la entrega de premios para darle un cierre espectacular a una gran tarde de waterpolo en Rosario.