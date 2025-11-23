El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos en la derrota canalla

Fatura tuvo poco que hacer en el gol y fue quien mantuvo al Canalla en partido con una tapada espectacular en el segundo tiempo. El zaguero mostró temple

Jorge Broun fue el que le dio a Central la chance de llegar al final del partido a un gol de diferencia. Metió un atajadón en el inicio del complemento. Lo del chico Ovando fue otra muestra de que va por el camino correcto y que está en condiciones de soñar con la titularidad. Central perdió 1 a 0 con Estudiantes y quedó eliminado del Clausura.

Jorge Broun 6: Poco que hacer en el gol y en los primeros minutos del complemento tapó un mano a mano increíble, que pudo ser la sentencia anticipada.

Enzo Giménez 5,5: En el gol de Estudiantes se cerró demasiado, pero porque entraba un rival. Fue uno de los que más buscó y más ganas le puso.

Ignacio Ovando 6: De los más parejos del equipo. Jugó siempre con mucha calma y suficiencia. Fue salida clara cuando pudo y no rifó casi ninguna.

Juan Cruz Komar 5: Estudiantes no exigió demasiado, pero apenas cumplió. La pasó mal en la jugada del mano a mano de Farías en el inicio del complemento.

Agustín Sández 4: Mucho desgaste, pero no más que eso. Alternó buenas y malas. Con Estudiantes refugiado nunca fue alternativa con alguna trepada.

Federico Navarro 4,5: Error grave en el inicio cuando le sirvió casi un gol a Estudiantes. Después de afianzó un poco. Igual sufrió mucho en la marca. En el gol del Pincha corrió siempre la jugada desde atrás.

Tomás O'Connor 4: Tuvo un inicio de partido prolijo, pero con el correr de los minutos fue bajando su nivel. Erró algunos pases fáciles. Se le notó la falta de ritmo. Salió remplazado.

Gaspar Duarte 3,5: Impreciso con la pelota y nunca pudo marcar el desequilibrio, ni siquiera a partir de su velocidad. Jugó embarullado. Se fue antes.

Ángel Di María 5: Jugó todo el partido nervioso, simulando más de lo que jugando. Retrocedió demasiado en el campo y abusó de los centros frontales. Lo distinto que pudo hacer es un tiro libre que dio en el palo.

Jaminton Campaz 4,5: Discontinuo, con algunas pelotas fáciles que perdió y algunos desbordes interesantes, pero no pesó como el partido lo requería.

Alejo Veliz 4,5: Le puso unas ganas bárbaras, pero no tuvo ninguna clara en la que pudiera lucirse. Peleó más de lo que jugó. El equipo no lo ayudó en lo más mínimo.

Ingresaron en Central

Maximiliano Lovera 5: Entró mucho en juego y se mostró activo. En el final metió un remate desde afuera que pudo ser el empate.

Giovanni Cantizano 4: Le llegaron muchas pelotas por izquierda, pero le costó el desequilibrio. Muchos centros llovidos, a las manos del arquero.

Franco Ibarra 4: Tuvo mucho la pelota porque estaba solo en el medio con el Pincha refugiado, pero su labor fue tomarla y pasarla a un compañero.

Enzo Copetti -: Estuvo poco en cancha y se paró arriba, a la espera de alguna pelota que pudiera quedarle. No tuvo ninguna.

Ariel Holan, el DT 4: Central se quedó con las manos vacías y no le alcanzó ni siquiera para forzar un alargue. A su equipo le faltaron ideas e inteligencia para destrabar un partido enmarañado. Cuando se requería más fútbol armó un doble 5 de marca. Después lo rompió. Se guardó un cambio.