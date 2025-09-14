La Capital | Política | Pullaro

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Con la nueva Constitución aprobada, el gobernador se plantea nuevos desafíos. La agenda que viene y la apuesta de Provincias Unidas. Después del Waterloo bonaerense, el libertario se abraza a su manual

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

14 de septiembre 2025 · 06:05hs
Después de la reforma constitucional

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Después de la reforma constitucional, Maximiliano Pullaro redefine sus objetivos y va por un triunfo ante Milei y el peronismo en las elecciones de octubre. 

Como suelen contar quienes ganaron un mundial, con el correr de los días los dirigentes de Unidos empiezan a caer en que consiguieron algo histórico. Maximiliano Pullaro y sus aliados lograron lo que parecía imposible: reformar la Constitución, con mayorías amplias y sin sacrificar lo esencial. Misión cumplida. ¿Y ahora qué?

El acto de jura del viernes pasado en la Legislatura funcionó como un ritual que cerró una etapa institucional en la provincia y abrió otra. Una especie de misa cívica que congregó tanto a exponentes de un orden que se termina como a los arquitectos del nuevo. Todos se inclinaron ante el nuevo contrato social de la provincia.

“Al principio se cuestionaba la legitimidad de la reforma, y terminó siendo uno de los puntos fuertes”, señalan en el primer círculo del pullarismo.

En la Convención, los tercios electorales se transformaron en dos campos asimétricos. Uno mayoritario, con Unidos y las distintas versiones del peronismo. Dos fuerzas del sistema, que conocen el Estado y tienen como principal objetivo conducirlo. El otro, un espacio en el que conviven fuerzas que se nutren de y alimentan la antipolítica. Un polo intenso pero minoritario y que mostró sus fisuras. Ni La Libertad Avanza ni Amalia Granata cumplieron sus objetivos.

No frenaron la Constituyente, no extendieron la sospecha sobre la reforma más allá de su público y no tallaron en el texto final. La ausencia de sus referentes el viernes es más un símbolo de impotencia que un intento de erosionar la legitimidad del proceso y el producto final.

En el balance, la nueva Constitución lleva la marca de Pullaro y sus aliados y el peronismo. Los libertarios fueron mucho ruido y pocas leyes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1965873335688114462&partner=&hide_thread=false

A lo largo de dos meses, Santa Fe marcó un fuerte contraste con la escena nacional. Frente a la división y la parálisis, la dirigencia provincial mostró capacidad para reformar y construir acuerdos amplios.

Además del método, resaltan las diferencias de fondo. A contramano de la época, la Constitución santafesina amplía derechos, valora el rol del Estado y defiende lo público. No hay rastros de motosierra.

“Es una Constitución sin rasgos libertarios ni neoliberales. Era uno de los riesgos”, reconoce un dirigente de primera línea del socialismo.

La hoja de ruta de Pullaro y Unidos

Con el nuevo texto, Unidos se enfrenta al desafío de sostener la iniciativa y continuar con la impronta reformista. Una primera tarea es adaptar la legislación al nuevo marco de la Carta Magna.

No se trata solo de cumplir con los plazos legales sino de ratificar a Unidos como la fuerza que marca el pulso de la política provincial y exhibir a Santa Fe como contracara del caos nacional. Cada paso legislativo es también un acto simbólico. El objetivo, mostrar que hay un modelo de gestión capaz de generar consensos y resultados.

En la Casa Gris apuestan a sostener la inversión en infraestructura. Tendrán que hacerlo con recursos propios. Javier Milei no da señales de reactivar la obra pública y la disparada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos cierra la posibilidad de tomar deuda.

También se evalúa el horizonte político. Si la reforma fue el primer legado institucional, el siguiente desafío es usar ese capital para proyectar un liderazgo con voz federal. Pullaro sabe que la comparación con la Nación lo favorece. Su “para qué” no termina en Santa Fe: busca convertir a su provincia en ejemplo de que todavía es posible gobernar con acuerdos en tiempos de fragmentación.

Redactora_Firmas-36 (1)
Los integrantes de la comisi&oacute;n Redactora, el &aacute;mbito donde se termin&oacute; de armar el texto de la nueva Constituci&oacute;n.&nbsp;

Los integrantes de la comisión Redactora, el ámbito donde se terminó de armar el texto de la nueva Constitución.

La adecuación legislativa es urgente. La Constitución establece plazos y en diciembre de 2027 se evapora la mayoría automática en Diputados. En la alianza oficialista reconocen que todavía no hay una definición sobre la hoja de ruta, pero rankean alto en las prioridades la ley orgánica de municipios, el régimen electoral y los cambios en el Poder Judicial. “Hay que avanzar primero con la sala de máquinas”, plantea un dirigente de Unidos que fue un jugador clave en la Convención.

El trámite parlamentario dará mayor protagonismo a unos que a otros. En Diputados, el socialismo hará pesar sus 14 bancas, la mitad del bloque oficialista. El espacio de Omar Perotti, autoexcluído de la Constituyente después de darle a Pullaro una de las llaves para abrir el candado de la reforma, también expresará su voz, al igual que el bloque de Carlos del Frade.

En el espectro del centro a la derecha, La Libertad Avanza quedará reducida sólo a una aliada como Beatriz Brouwer, madre de la diputada nacional Rocío Bonacci. Granata tendrá un virtual monopolio de ese sector.

Los dos escenarios que baraja Provincias Unidas

En lo inmediato, el gran objetivo político es ganar la elección de diputados nacionales. Hasta hace pocos meses, Pullaro creía que era una batalla perdida. Hoy todos se entusiasman. Con ese envión, Provincias Unidas salió a disputarle el voto antikirchnerista a La Libertad Avanza, aprovechando el retroceso libertario en las encuestas.

Un interrogante es cómo metaboliza la sociedad el triunfo aplastante del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Una posibilidad es que el fantasma del regreso del kirchnerismo acentúe la polarización y diluya a las terceras fuerzas. Otra opción es que se instale que Milei cumplió su vida útil y se acelere la búsqueda de una alternativa. Un escenario perjudica al oficialismo santafesino, el otro lo favorece.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1966562216762585364&partner=&hide_thread=false

Con el gobierno cada vez más débil, el círculo rojo le soltó la mano a Milei. Salvo un pequeño núcleo de cruzados que bancan el proyecto más con tuits que con inversiones, el resto de los hombres de negocios parecen ver que los libertarios ya dieron lo que tenían para dar y es hora de buscar un recambio.

Ese marco, suben las acciones de Provincias Unidas y del propio Pullaro, uno de los más buscados en el evento por los 80 años del Grupo Clarín. Con una reforma constitucional exitosa, la figura del nacido Hughes despierta todavía más interés.

“A Maxi todos le tiran onda y ve que hace algunas semanas lo miran diferente, pero siente que este es el momento para otro gobernador”, dice un ministro. “El está enchufado en promover el espacio. Ve que puede ser Nacho Torres o Juan Schiaretti, no se ve en ese partido”, agrega.

>> Leer más: Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

En cualquier caso, los tiempos se aceleran. Milei salió de su Waterloo bonaerense sin grandes cambios. Conservó a Karina, los Menem, Guillermo Francos, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, con la diferencia en que los sentó en una mesa. Una forma de tratar de aplacar la dinámica facciosa que carcome desde adentro al gobierno.

>> Leer más: Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

Por otro lado, la Mesa Federal es también una jugada del manual de las crisis argentinas. En caso de emergencia, rompa el vidrio y convoque a los gobernadores. Nada original. Lo hicieron Cristina Kirchner en 2009 y Mauricio Macri diez años después.

Zona de riesgo

El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y el proyecto para coparticipar los ATN aumentan la desconfianza y suben la tensión. La intención de sobreactuar dureza puede ser contraproducente. Empuja a más sectores a la calle y envalentona a la oposición parlamentaria. Ambos convergerán el miércoles próximo en el Congreso.

Para el gobierno, el dato inquietante es que perdió la mayoría social y está atrincherado en una minoría defensiva. Es la consecuencia de la estrategia de Karina: agrandó el partido pero achicó el oficialismo.

image

El gobierno vive una fase delicada. Cruje el esquema de gobernabilidad. La experiencia de América latina muestra factores comunes en los episodios de inestabilidad institucional: crisis económica, un presidente en minoría en el Congreso, salpicado por escándalos de corrupción y peleas con el vice. Cuando se combinan esos elementos, el presidente está en zona de riesgo.

En ese contexto, Victoria Villarruel escribió un tuit sugestivo: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”. El mensaje resonó en Brasilia, pero también en San José 1111 y Balcarce 50. La fragilidad de Milei ya no es un secreto, y varios hacen fila para capitalizarla.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro impulsa Provincias Unidas como sello electoral.

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

pullaro y la nueva carta magna: valoro el dialogo, el debate y los consensos

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La última sesión plenaria de la Convención Constituyente continuará este miércoles.

La Convención le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Lo último

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Las Maldiciones, un nuevo thriller político en Netflix situado en el Norte argentino

"Las Maldiciones", un nuevo thriller político en Netflix situado en el Norte argentino

Ovación
Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Por Pablo Mihal
Ovación

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Policiales
La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

La Ciudad
Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego