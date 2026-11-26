Ambos países reafirmaron su alianza bilateral con foco en Vaca Muerta, la hidrovía y el respaldo a Rafael Grossi para la ONU

Javier Milei y Pedro Alliana durante la ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López.

El presidente Javier Milei llegó este jueves a Paraguay y fue recibido en el Palacio López por su par Pedro Alliana , con el que mantuvo la primera reunión bilateral desde su convulsionada asunción .

Tras la ceremonia de recepción, que incluyó honores militares, ambos mandatarios entonaron los himnos nacionales de sus respectivos países mientras las delegaciones intercambiaban saludos.

Con la visita exprés, la administración libertaria apuesta al fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países tras la salida de Santiago Peña , obligado a presentar su renuncia el 5 de noviembre pasado, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank .

Además de la reunión privada, la agenda oficial incluyó una instancia ampliada con integrantes de los respectivos equipos de gobierno.

Agenda bilateral

El temario se centró en el funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, además de la cooperación energética, la seguridad fronteriza y la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

En ese sentido, los cancilleres de la Argentina, Pablo Quirno, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, destacaron el “excelente” nivel de las relaciones bilaterales.

Ambos países reafirmaron su alianza bilateral con foco en Vaca Muerta, la hidrovía y el respaldo a Rafael Grossi para las Naciones Unidas (ONU).

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República del Paraguay, Pedro Alliana, en el Palacio de López, en Asunción, y participó de la ceremonia oficial que incluyó ofrenda floral, honores militares y la entonación de los himnos nacionales. pic.twitter.com/dDufw46hlo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 26, 2026

Asimismo, el libertario participó de un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde pronunció unas palabras.

El regreso a Buenos Aires de la delegación presidencial será este viernes, cuando el vuelo presidencial parta, a las 9, desde Asunción.

El viaje del libertario se inscribe en la agenda de acercamiento político y económico que Milei mantiene con Paraguay, uno de los socios estratégicos de la Argentina en el Mercosur, que volverá a encontrarse el 4 de diciembre próximo en Montevideo, Uruguay.