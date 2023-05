Perotti reglamentó la ley de los derechos de las víctimas de delitos

victimas violencia 22.jpg

Crea, además, "el Servicio de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, que estará conformado por los organismos y dependencias que el Poder Ejecutivo determine. Su principal misión será velar por la protección y empoderamiento de las víctimas en las instancias judiciales".

Y establece el reconocimiento, por parte del Estado, a las "Asociaciones de Víctimas como actores de la sociedad civil a los fines de materializar instancias de participación y opinión".

En rueda de prensa en la sede local de Gobernación, Perotti fue consultado por el significado de la reglamentación de esta ley y en ese sentido destacó: "Es importante haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares, tener la posibilidad que dentro del proceso las víctimas tengan un rol protagónico. No solo son víctimas durante el proceso, lo son todos los días".

En la misma línea, el titular de la Casa Gris continuó: "Tenemos el compromiso de continuar para que la ley tenga visibilidad, cumplimiento y se vaya a capacitando a cada uno de los organismos que intervienen en el análisis y la contención de la víctima. Sin dudas no es el lugar que a ellos les hubiera gustado ocupar. Nadie eligió estar en este lugar. Por eso quiero agradecerles por haber transformado ese dolor en un aporte para la comunidad".

En otra parte de la rueda de prensa el gobernador se refirió a los hechos de violencia en la ciudad y en los ataques registrados a escuelas en los últimos días: "Lo hemos planteado el 1º de mayo, que a esta instancia estructural con estos hechos hay que seguir dando batalla preparándonos de la mejor manera. Al tener una raíz estructural no la podemos resolver de la noche a la mañana. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte que es generar oportunidades para que cada uno pueda encarar su vida lejos del delito".

Perotti agregó que "la otra parte es cortar los vínculos con el delito, y para eso tenemos una institución policial en transición, que tiene que depurarse y autodepurarse como lo está haciendo. No hay impunidad para nadie que se aparte del cumplimiento de la ley. Allí somos inflexibles. La mayor parte de la institución policial no merece estar pagando el costo de actitudes corruptas dentro de la policía".

Cuando se le recordó que algunos precandidatos a la gobernación hablan de dar una solución integral al problema de la inseguridad, el gobernador señaló: "La solución no se da de un día para el otro. No tenemos todos los resultados que hubiésemos deseado. Tuvimos aciertos y también errores. Pero la cantidad de detenciones que se han dado en estos años es una clara señal de una lucha contra el delito y de la magnitud de ello. Y si eso no existiera no estaríamos hablando de la saturación de las cárceles con detenidos. Pero para eso realizamos una de las mayores en el esquema penitenciario de la provincia".