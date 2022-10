Perotti pidió acelerar el tratamiento del proyecto para fortalecer la Justicia federal en la provincia

El trapo escrito con pintura roja expresaba: "A todos los periodistas de Rosario, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar a periodistas. Con la mafia no se jode. Si no de caravana con el Nova". Esa especie pancarta fue colgado sobre un lateral del enrejado que rodea el sector del jardín del ex Canal 5.

Perotti también comentó que "cuando sucede alguno de estos hechos tenemos actitudes positivas de quienes generan algún aporte de solución y aquellos que buscan rápidamente alguna ventaja política. Hoy hubo legisladores nacionales de otras provincias que se han manifestado solidariamente con esta amenaza hacia el periodismo".

>> Leer más: Ingresó al Congreso el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia

El titular de la Casa Gris volvió a referirse al pedido realizado a los legisladores nacionales por Santa Fe y destacó que "esa sería la mejor respuesta, sin hipocresía, sin tuits, sin declaraciones altisonantes, sin críticas. Tienen hoy una oportunidad todos los legisladores nacionales para solidarizarse con el periodismo rosarino, santafesino y argentino. Tendríamos allí un ejemplo de madurez política".

>> Leer más: Colgaron un trapo con una grave amenaza a periodistas en Telefe Rosario

El proyecto de ley para fortalecer la Justicia Penal federal en la provincia frente al avance del narcotráfico y la inseguridad, problemática con epicentro en Rosario, ingresó el pasado 20 de mayo al Congreso. La iniciativa fue firmada por 16 de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, y por entonces fue saludada desde Kuwait por el gobernador Omar Perotti.

El narcotráfico es un delito de competencia federal, pero la estructura del fuero en Rosario quedó desactualizada frente al accionar de las bandas narcocriminales que operan en la región.