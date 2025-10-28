La Capital | Política | canciller

Quirno asumió como nuevo canciller y aseguró que van a "seguir consolidando la relación con Estados Unidos"

Luego de la salida de Gerardo Werthein, el presidente Javier Milei dejó en funciones al nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Casa Rosada

28 de octubre 2025 · 19:16hs
Pablo Quirno asumió este martes como nuevo canciller, al prestar juramento ante el presidente Javier Milei. El funcionario remarcó que desde su nuevo lugar buscará "seguir consolidando la relación con los Estados Unidos" y profundizar "la inserción internacional con mayor comercio e inversiones".

El breve acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el ya exsecretario de Finanzas juró por "Dios, la Patria y los Santos Evangelios". Lo hizo acompañado por su familia y sus nuevos pares, los ministros del Gabinete.

Tras la ceremonia, Quirno dio unas palabras a los periodistas acreditados en la sede gubernamental, donde en primer lugar agradeció "la confianza del presidente y todo el equipo".

El flamante jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará. "Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente", sostuvo el funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre los objetivos que se planteó para su nueva función, Quirno dijo que buscará "profundizar la agenda del presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones".

"La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina", señaló.

Además fue consultado por el vínculo que se seguirá con los Estados Unidos en medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales.

"La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos", planteó al respecto.

Por último, Quirno se refirió a su paso por la Secretaría de Finanzas: "Es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro de Economía, Luis Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili".

