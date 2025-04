Paula Sagué: "Siempre estuvimos en el mismo lado, no usamos al peronismo según nos convenga"

"Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. No nos movemos por conveniencia electoral , sino que defendemos los mismos valores bajo la conducción de Cristina Kirchner en Rosario. No jugamos según las circunstancias sino que apostamos a una construcción de largo plazo. Hay quienes se cambian de camiseta según el clima político. Nosotros no. Siempre estuvimos en el mismo lado de la historia, defendiendo los derechos conquistados y luchando por los que aún nos faltan", expresó.

Sobre la posibilidad de que el peronismo vuelva a ser una opción para la ciudad, consideró que el partido debe "apostar a la unidad": "Vemos compañeros que estuvieron en el Partido Justicialista y ahora juegan por afuera, mientras que otros que nunca fueron peronistas hoy participan en internas. La fragmentación nos aleja del electorado. Hay que construir unidad con la mirada puesta en un proyecto de país, porque nadie se salva solo".

"La autocrítica es fundamental: no podemos encerrarnos en discusiones internas eternas mientras la gente está preocupada por cómo llegar a fin de mes. Debemos volver a las bases, al contacto directo con la gente, a la escucha activa", manifestó, para remarcar que el peronismo debe repensar las acciones del pasado cercano: "No podemos seguir mirando para otro lado. Hay errores que nos alejaron de la gente y no podemos culpar siempre a los medios o a la oposición. Si el pueblo nos da la espalda, es porque algo hicimos mal".

Candidatos mediáticos

Sagué criticó a los partidos o espacios que buscan figuras mediáticas para ocupar cargos en las listas: "Estamos en un Gran Hermano invertido. En la TV, los participantes entran anónimos y salen famosos. En Rosario, los famosos entran al Concejo y se vuelven anónimos".

"Es una banalización ¿Qué transformaron en estos años? ¿Qué propuestas llevaron? La política es otra cosa. Ser conocido no es sinónimo de ser apto para gobernar", agregó.

Por su parte, cuestionó "la mediocridad de las discusiones puntuales de gestión" porque, consideró, "Rosario es la ciudad más grande del interior del país y nos merecemos algo más que candidatos que proponen resolver lo básico".

A su vez, expresó: "Me enoja que nadie hable con la gente. Los candidatos no reparten volantes, no recorren barrios, no escuchan. Yo sí lo hago y me reconocen por eso. Los rosarinos están hartos de promesas vacías y de políticos que sólo aparecen en campaña". Por ello, resaltó que Primero Rosario "es un espacio que seguirá trabajando más allá del 13 de abril porque la política no se trata de elecciones sino de construir día a día un proyecto de ciudad y de país".

"La Intendencia tiene funciones que cumplir y el Concejo debe exigir más que lo mínimo. La ciudad está para mucho más. No se puede seguir con políticas tibias o meramente administrativas cuando la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades golpean con tanta fuerza. Necesitamos una planificación seria, con visión a futuro, con decisión política real", dijo.

Finalmente, aseguró que entiende el enojo de los rosarinos que no confían en la política: "Los ha defraudado mucho, pero también es la herramienta que tenemos para cambiar las cosas. Si no nos involucramos, otros decidirán por nosotros y yo quiero que Rosario decida su propio destino, con sus propios representantes y sin repetir los errores del pasado".