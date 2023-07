Patricia Bullrich: "El diálogo no saca a los narcos de Rosario"

Patricia Bullrich publicó un spot de campaña haciendo hincapié en "la fuerza del cambio" y con críticas hacia el Kirchnerismo y a la posición dialoguista que pregona su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta. Y en dicha producción afirma: “Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Porque el diálogo no saca los narcos de Rosario, la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”.