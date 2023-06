Fuerte apoyo de Bullrich a Losada: "Carolina no tiene ninguna complicidad para llevar adelante un buen plan de seguridad"

Me reuní con el intendente de Rosario, @PabloJavkin. Compartimos con @CarolinaLosada la preocupación con la que viven los rosarinos a diario. Conmigo la inseguridad se acaba. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

En la ciudad, la ex ministra de Mauricio Macri apoyó a la senadora nacional en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que compite contra Maximiliano Pullaro y Mónica Fein. ”Carolina no tiene ninguna complicidad ni atadura para llevar adelante un buen plan de seguridad”, expresó Bullrich.

“Carolina es una persona que toda la provincia de Santa Fe y todo Rosario sabe que no tiene ningún vínculo, compromiso o pasado que la pueda comprometer. Va a tener total y absoluta libertad, no tiene jefes o amigos de la policía que alguna vez le hayan pedido un favor. No tiene nada de eso. Es alguien limpio y transparente”, agregó.

El plan que presentó Bullrich a Losada y Javkin incluye el despliegue de fuerzas federales en el territorio y la modificación del marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico.

Junto a Bullrich, Losada y Angelini participaron de las actividades en Rosario el precandidato a diputado provincial y senador nacional Dionisio Scarpín, y la concejala y precandidata a senadora por el departamento Rosario Ana Laura Martínez.

Bullrich es una de las principales candidatas presidenciales de Juntos por el Cambio. En esa interna pulsea contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes.

Javkin va por la reelección en la ciudad. Competirá en las Paso de Unidos con el concejal Miguel Tessandori, el diputado nacional Enrique Estévez, y el concejal Carlos Cardozo.