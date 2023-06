Fuerte apoyo de Bullrich a Losada: "Carolina no tiene ninguna complicidad para llevar adelante un buen plan de seguridad"

La precandidata a gobernadora del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada, acompañó este lunes a la precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en su visita a la provincia de Santa Fe, donde recibió un fuerte apoyo de la dirigente nacional: "Carolina no tiene ataduras. No tiene cómplices ni cuentas pendientes que explicar. Va a poder llevar adelante un plan de seguridad con más profundidad".

"Estamos convencidos que Carolina va a ser un eslabón fundamental para la gobernación de Santa Fe y para nosotros es fundamental", aseguró Bullrich, y sumó: "Está limpia, no tiene amigos policías que alguna vez le pidieron un favor".

"Carolina es una persona que toda la provincia de Santa Fe y todo Rosario sabe que no tiene ningún vínculo, compromiso o pasado que la pueda comprometer. Va a tener total y absoluta libertad, no tiene jefes o amigos de la policía que alguna vez le hayan pedido un favor. No tiene nada de eso. Es alguien limpio y transparente", señaló la exministra de Seguridad.