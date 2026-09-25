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Macri elogió a Milei y destacó el apoyo del PRO al gobierno

El expresidente desembarcó en Jujuy, donde se reunió con el gobernador Sadir y encabezó un encuentro con referentes del partido amarillo

25 de septiembre 2026 · 19:56hs
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Postal jujeña de Mauricio Macri

Foto: Archivo / La Capital

Postal jujeña de Mauricio Macri, Carlos Sadir y Fernando de Andreis.

El expresidente Mauricio Macri elogió este viernes al jefe del Estado, Javier Milei, al afirmar: "Logró con mucha audacia algo inédito". Y resaltó el acompañamiento del PRO, que "apoyó a este gobierno como nunca nadie", durante un encuentro que encabezó en Jujuy junto a dirigentes locales.

"El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano", afirmó Macri, pero admitió: "Todavía falta mucho por hacer, logramos tener un equilibrio macro, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito".

Asimismo, el titular del PRO sostuvo: "Apoyamos a este gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".

También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal. "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y de la humanidad", graficó.

Macri en Jujuy

Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó Fernando De Andreis(diputado nacional y secretario general del partido amarillo), en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo y, posteriormente, brindó un discurso ante los militantes del PRO.

El expresidente habló del potencial del litio y afirmó: "Lo vamos a necesitar para las baterías de todas las cosas que hay ahora".

"Jujuy empezó un camino distinto con nosotros. Haber sido presidente de este país es un honor muy grande, que quedó para siempre en mi corazón. Pero, a la vez, fue muy duro: tener al kirchnerismo enfrente fue una permanente batalla", recordó.

Fue entonces cuando aseveró: "Estamos acá porque seguimos apostando. Cuando dejé la Casa Rosada les dije que iba a seguir cuidándolos. Desde el PRO trato de ser mentor, de ayudarlos a crecer, de prepararse”.

“Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y, para eso, no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado", aseveró.

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