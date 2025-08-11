La Capital | Política | paritaria

Paritaria estatal: el factor externo que "seca" al gobierno provincial y embarra la discusión

Los ministros de Economía y Gobierno señalaron que la economía nacional y el ajuste a las provincias empieza a impactar en la negociación salarial en Santa Fe

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

11 de agosto 2025 · 13:39hs
El ministro de Economía

Gobierno Santa Fe.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, y el de Gobierno, Fabián Bastia, argumentaron efectos nacionales en la paritaria local

El gobierno provincial encara una nueva paritaria con los trabajadores de la administración central y docentes con la particularidad que los efectos del gobierno nacional frente a la distribución de recursos empiezan a sentirse. Según sostiene el gobierno hay cierta intencionalidad de Nación de embarrar las discusiones salariales provinciales.

En el marco de un nuevo encuentro paritario, el ministro de Economía, Pablo Olivares explicó que se cuelan en la paritaria los efectos del ajuste de Nación. “Cuando hablamos de la evolución de los recursos tiene mucho esfuerzo de la recaudación propia pero tiene que ver con un plan del gobierno nacional de hacer un ajuste”.

Esto según el ministro “arrastra a todas las provincias con la retracción económica”. “Estamos tratando de de contrarrestar o neutralizar todos los efectos de secarnos en todo lo posible de recursos a las provincias ya que uno de los efectos colaterales es complicarnos en esta discusión paritaria”, explicó.

Paritaria ajustada

“Lo que está aconteciendo es la coyuntura macroeconómica nacional”, dijo como una forma de argumentar el posicionamiento oficial que acaba de hacer una oferta salarial.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, sumó a este razonamiento. “La provincia de Santa Fe ha perdido muchísimos ingresos desde abril. Hemos hecho muchos esfuerzos para poder cumplir con las expectativas. Es la misma realidad que venimos administrando en estos tiempos”.

image (24)
Primer encuentro en el marco de la paritaria docente

Primer encuentro en el marco de la paritaria docente

“Hemos trabajado como lo venimos haciendo siempre. Lógicamente, estamos evaluando distintas alternativas que tienen que ver con el impacto que tiene la economía nacional sobre las cuentas públicas. En ese sentido, vamos a seguir charlando para llegar a construir”, agregó.

Por último, Olivares dijo que van a seguir “resistiendo” para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores hacia adelante porque “es una condición indispensable porque los servicios que trepa el Estado lo hacen los trabajadores”.

El gobierno de Santa Fe formalizó este lunes su oferta salarial del 7% por semestre en el marco de la negociación paritaria con estatales y docentes. La propuesta incluye mínimos garantizados, actualizaciones específicas para el personal hospitalario y mejoras para los asistentes escolares.

La oferta regirá desde los salarios de julio, con una liquidación complementaria retroactiva que contempla un mínimo garantizado de $40.000 para el primer trimestre del semestre y de $30.000 para el segundo, sumando $70.000 en total.

Noticias relacionadas
El ministro de Educación provincial, José Goity. 

Dificultades en la paritaria docente: la provincia pide "apertura al diálogo"

La lista de candidatos a diputados levanta temperatura en el peronismo santafesino. 

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

El juez Bailaque y una imputación que expone al poder económico. 

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Maximiliano Pullaro habló del nuevo esquema electoral.

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Lo último

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

María Florencia González era ajena al conflicto vinculado al narcomenudeo que, se sospecha, asoma detrás del ataque ocurrido el sábado a la noche
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme
Ovación

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Policiales
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Policiales

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió