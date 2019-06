Para Rossi, el pase de Pichetto no tendrá impacto en el resto del PJ

El presidente del bloque de diputados de Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, aseguró ayer que "no" le sorprendió la designación de Miguel Pichetto como precandidato a vicepresidente del oficialismo, y consideró que la incorporación del senador peronista a la fórmula de Juntos por el Cambio, que encabeza el presidente Mauricio Macri, "no va a tener un impacto muy importante" en el peronismo.

Rossi sostuvo que "está claro que este Pichetto no tiene nada que ver con el que compartí, casi hermanado, en 12 años, como presidentes de los bloques de diputados y senadores".

En referencia a la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, Rossi admitió que le "sorprendió" esa decisión, aunque dijo que estaba dentro de la lógica. "Me sorprendió, pero no me sorprendió bastante", precisó.

Consideró que la incorporación de Pichetto al oficialismo "no va a tener un impacto muy importante en el peronismo, pero si reconozco que (Pichetto) tiene articulación con toda la dirigencia del peronismo. No es un dirigente criticado, pero creo que no va a tener impacto sobre nuestro espacio político".

Alegría por Massa

Por otro lado, el jefe de la bancada de diputados del FpV-PJ destacó el acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al sostener que "por suerte y para alegría de todos nosotros" el ex intendente de Tigre terminó confluyendo en ese espacio.

Para Rossi, "sin duda la incorporación de Massa aumenta y aparecen más claramente las chances de ganar en primera vuelta" aunque admitió que "eso no significa que esté garantizado" el triunfo de la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en primera vuelta.

Finalmente, el diputado rosarino sostuvo que el "escenario está fuertemente polarizado" de cara a las Paso y evaluó que esa situación "se va a mantener en la primera vuelta y también si hay segunda vuelta".