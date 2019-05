El gobernador Miguel Lifschitz admitió que esta tarde todavía no había visto la carta que el presidente Mauricio Macri les envió a gobernadores, dirigentes políticos, empresarios, la Iglesia y a los sindicatos con el objetivo de dar "una muestra de acuerdo".

"Me da la sensación de que aquí se comenzó al revés", apuntó el mandatario a la hora de calificar la iniciativa. "Empezó a circular un documento elaborado por el gobierno y buscando acuerdos y consensos. Yo creo que lo primero que hay que discutir acá y ponernos de acuerdo es sobre un plan económico".

"¿Sobre qué vamos a ponernos de acuerdo? ¿Sobre qué vamos a generar consenso?", se pregunto el gobernador santafesino, y agregó: "Evidentemente hay modelos económicos absolutamente dispares y si no nos ponemos de acuerdo en eso, en un modelo de desarrollo para el país, es difícil lograr consenso".

A pesar de ello, valoró el llamado: "Siempre es bueno una convocatoria al diálogo, si es amplia, si es sincera. Si hay vocación de modificar el plan económico nos parece excelente".

Para el gobernador, "hubiera sido bueno" llamar al diálogo antes y "no en el medio de un proceso electoral, a dos meses o tres de las primarias. No pareciera el mejor escenario. Pero de todas formas nunca es tarde para el diálogo, para sentarnos en una misma mesa. El tema es si realmente se cree en la herramienta del diálogo y si hay capacidad, voluntad y vocación para ceder, cambiar, aceptar los planteos de la oposición. Si eso es así, puede ser positivo".

Ante la consulta de si la convocatoria se trata de un "manotazo de ahogado" por parte del presidente, Lifschitz respondió: "No quisiera calificarlo de esa manera pero creo que durante tres años y medio que han transcurrido no hubo ninguna convocatoria, en momentos en donde hubiera sido mucho más propicio. Incluso donde el gobierno estaba en una situación de mayor comodidad, fortaleza; por ejemplo después de haber ganado las elecciones de medio término en 2017. Hubiera sido un buen gesto convocar a un diálogo social, político y económico para el país. No digo que sea tarde pero evidentemente estamos en un escenario complejo, en una crisis profunda y en el medio de un proceso electoral".

En ese marco, el gobernador destacó la idea de Roberto Lavagna, en relación a que "uno de los puntos de consenso sea ponernos de acuerdo en una renegociación con el Fondo Monetario los próximos cuatro años, sobre el vencimiento de la deuda de los próximos cuatro años. Sería despejarle el camino al próximo presidente"

Las declaraciones se dieron en el marco de la entrega de 25 camionetas y 50 motos para la Unidad Regional I, departamento La Capital. Consultado sobre los niveles de violencia que se registraron frente a la escuela presidente Perón, de Sauce Viejo, (donde dos bandas se enfrentaron a tiros) dijo: "La violencia existe, lo que se trata es de ir reduciendo los niveles de violencia. No se puede evitar absolutamente. Tenemos que volver a los niveles que fueron históricos en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para retornar a esos niveles".