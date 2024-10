Pablo Moyano dijo que la interna en el peronismo "no tiene sentido"

La interna en el peronismo continúa sumando diversas miradas de protagonistas afines a ese espacio político. Quien se pronunció fue el dirigente del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano, quien aseguró que las elecciones por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) "no tienen sentido" porque, a su criterio, el "enemigo" del espacio es el presidente Javier Milei.

El referente de Camioneros dijo: "Por cuestión legal tiene que haber elecciones, pero esta interna es a destiempo, llevándola a patria o muerte, cuando la gente está pensando en otra cosa . No le dan ni bola".

"Entramos en un desgaste nuestro propio y una división que no tiene sentido . Tengo bronca. Vamos a un paro de transporte, estamos peleando y venimos con una interna. El enemigo no es Cristina, ni Quintela ni Axel, el enemigo es Milei", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Moyano, que además es integrante de la mesa chica de la CGT, aseveró que el país se encuentra en una "crisis económica terrible" y que la gente no tiene en cuenta las elecciones internas del PJ, que serán el 17 de noviembre: " Hay otras necesidades . Entramos en una pelea entre dirigentes y militantes que no tiene sentido".

Idas y vueltas en el peronismo

Este viernes, Máximo Kirchner fustigó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no pronunciarse a favor de la candidatura de su madre a la presidencia del peronismo.

El diputado nacional, que es presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, consideró que la jugada "no le va a salir bien" a Kicillof: "Ya lo intentó Alberto (Fernández), empezó a pensar en él mismo y salió mal".

>> Leer más: Máximo Kirchner, de punta contra Kicillof: "No le va a salir bien"

El contendiente de Cristina, el gobernador riojano Ricardo Quintela, le respondió al titular de La Cámpora: "No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. (Máximo) dijo que hay gente que está con Axel que trabajó para mí y no es cierto".

En esa línea, el mandatario riojano enfatizó que "ningún intendente o ministro de Kicillof me juntó avales a mí. Eso lo desmiento rotundamente".

>> Leer más: Interna en el peronismo: Ricardo Quintela salió al cruce de Máximo Kirchner

Lo que sí admitió el riojano fue que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y ex funcionarios albertistas trabajan por su candidatura, pero negó que ministros del gabinete de Kicillof hayan colaborado con su campaña.