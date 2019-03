Más allá de que los manifestantes están en esa tradicional esquina, el tránsito es normal, puesto que se van ubicando alternativamente sobre ambas calles cuando corta el semáforo, sin impedir que los vehículos circulen.

"Esta es la tercera concentración que hacemos desde el 2016 y vemos como ha crecido con el tiempo el apoyo de la sociedad, la adhesión de los conductores cuando circulan con los autos, porque los tarifazos son un problema que transversalmente nos afecta a todos", señaló Milito en diálogo con Canal 5.

Y enseguida agregó: "Llegamos a un punto en que los jubilados no pueden comprar los remedios, los pobres no tienen para comer, y muchas familias no tienen para ir de vacaciones, han perdido la obra social, el esparcimiento y no pueden llegar a fin de mes. Ganar la calle hoy es lo mejor que podemos hacer para que el gobierno nacional cambie la política económica".

Por su parte, un referente de los jubilados en lucha, comentó que "somos uno de los sectores más golpeados con este gobierno, no solo por los tarifazos sino también por el aumento de los medicamentos. Hay jubilados que hoy eligen entre comprar los medicamentos o comer".