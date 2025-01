Oscar Fernández Fini, conductor de "Moda en off", competirá por una banca en el Concejo

“Hace 3 ó 4 años que me vienen hablando para entrar en política y eso tiene que ver porque a lo largo de 35 años en el mundo de moda he trabajado para muchas instituciones y proyectos que no son muy conocidos a nivel masivo. He trabajado durante muchos años con el Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, ayudando a gente que tiene alguna discapacidad, y siempre me preocupó el problema económico. Yo vengo de muy abajo”, señaló Fernández Fini.

Fernández Fini contó que fue el ex diputado provincial Sebastián Julierac, de la Coalición Cívica Humanos (partido aliado al oficialismo provincial), quien lo convocó y lo convenció de trabajar en política. “Me gustó la propuesta. Por qué no puedo hacer cosas que ayudan en pequeñas o grandes escalas. Cualquier cosa que uno haga para ayudar es importante. Y es una buena oportunidad. Como ciudadano, lo que más preocupa es el tema de la niñez. Hay muchas situaciones que son imperantes que me obligan a pensar en eso. Tengo un hijo que va a cumplir 20 años y trabajé mucho para que ese chico estuviese bien, y pensé por qué no lo puedo hacer para otra gente”.

>> Leer más: Mujeres vampiras se encuentran a tomar el té en una comedia de suspenso

“Humanos es una agrupación que tiene la anuencia de Unidos, y me parece que está bien, me dio mucha seguridad. Me identifiqué con ellos. No soy político, pero los ciudadanos podemos hacer cosas. Hay mucho por solucionar. No sé si vamos a poder hacer todo, pero esos espacios que uno tiene como ser concejal, son importantes. Estas fueron inquietudes que siempre tuve y no sabía cómo canalizarlas. Ahora se dio el momento de llevar adelante los proyectos que tengo en la cabeza con un equipo importante que me ayudará”, agregó Fernández Fini.

El conductor y productor de TV admitió que cambió mucho en su forma de ser a partir de ser padre. “Me involucré con muchas situaciones, sobre todo con la contención familiar. Vengo de un hogar bastante complicado con problemas fuertes que me pusieron en otra realidad. La gente cree que no puede salir de determinadas situaciones. Y a lo mejor uno tiene una coraza o protección porque el medio es complicado en todos los aspectos. Uno siempre trta de cuidarse. Para mí siempre fue una cosa importante ser padre, contener a mi hijo y ver otras realidades. Ahí apuntamos con Humanos, por eso me gusta ese nombre. Tal vez haya un cambio importante en mí. Cuando empecé tenía una impronta como de llevarme el mundo por delante, pero uno se da cuenta que hay otra forma de pensar y de resolver los problemas”.

>> Leer más: Distinción a figuras de la cultura de Rosario

“En una época caminaba muchos por los barrios y conozco lo que hace el Taller Vía Libre, conozco mucha gente de los merenderos y muchas situaciones que empezaron a tocarme cada vez más. Los empresarios tienen que ayudar y uno desde el Concejo tiene que ayudar a esa gente. Este tipo de trabajo me da seguridad para meterme en esto. Voy a ser la imagen, pero hay un equipo que me respaldará. Vamos por una ciudad mejor. Tuve oportunidad de irme a Buenos Aires y decidí quedarme en mi ciudad. Vamos a hacer una gestión que va estar buena, muy de Humanos”, subrayó.