Perotti habilitó el tratamiento de tres proyectos de familiares de las víctimas del delito

Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere a l robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública . Cabe señalar que el mismo obtuvo sanción de Diputados y se encuentra en el Senado.

Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.

Cabe destacar que las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana, de la que el Observatorio también integra.

Omar Perotti disparó contra Aníbal Fernández

Este lunes Perotti salió al cruce a las críticas que hicieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quienes apuntaron a la policía santafesina como responsable del crecimiento del narcotráfico que desató una ola de violencia que culminó este lunes con incidentes en el barrio Empalme Graneros, como consecuencia del crimen de Máximo Jerez, el chico de 12 años que fue murió en una balacera en la que otros tres menores resultaron heridos.

Perotti brindó una conferencia de prensa tras la apertura de sobres por la licitación en la granja La Esmeralda. Consultado sobre las declaraciones vertidas por el titular de la cartea de seguridad, fue tajante: “Sin dudas que no puedo no coincidir”, y añadió: “Venimos de una institución golpeada con jefes condenados, no se depura una institución de la noche a la mañana”.

Asimismo, ratificó la necesidad de una mayor participación del gobierno nacional en la lucha del crimen organizado en Rosario. “Estamos enfrentando delitos federales de magnitud, que ni un municipio ni una provincia puede enfrentar”, dijo el mandatario provincial y recordó lo que dijo el jefe de Estado: “El presidente dijo que algo más habrá que hacer, eso abre puertas, eso demuestra que hay pleno convencimiento de la magnitud de lo que sucede en Rosario”, indicó.

“Es responsabilidad de todos, no es un tema que se descubre hoy, es un tema de larga data y cuando se lo oculta resulta un beneficio para el delito, que necesita que no trascienda. Acá, está plenamente expuesto, con lo duro que significa”, añadió Perotti, y concluyó: “Se puede superar si hay decisión política de actuar sobre el territorio como lo venimos pidiendo. Se necesita el desembarco de todas las acciones”.