Sacachispas se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

El Lila ironizó con un posteo en X sobre la medida tomada por la Justicia Federal de frenar la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente

Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo, sino por la ironía que utiliza el club en sus redes sociales.

En medio del escándalo que atraviesa el gobierno nacional producto de la difusión de audios de Diego Spagnuolo que comprometen a allegados al presidente Javier Milei, Sacachispas volvió a aparecer en redes sociales para bromear sobre la medida judicial que frena la transmisión de esos audios.

Por orden de la Justicia Federal, se prohibió a los medios y periodistas informar acerca de las supuestas coimas atribuidas al actual gobierno por presunta “privacidad institucional”. En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Ante esto, el Lila, a través de su cuenta oficial de X, ironizó sobre la nueva medida tomada de cara al duelo ante Acassuso, que se jugará el viernes 5, a las 15.30 , en el marco de la duodécima fecha de la Primera B Metropolitana.

“Informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, fue la publicación de la institución de Villa Soldati en la plataforma digital.

Además, el pasado viernes realizó un chiste con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”. Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número en la previa del empate 1-1 ante Brown de Adrogué.

Por otro lado, mientras la Justicia investiga al entorno más cercano del presidente por denuncias de corrupción, los hinchas de Sacachispas y fanáticos de la oposición celebraron la picardía tuitera del club.