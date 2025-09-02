Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

La concentración será en la esquina del Cemar (San Luis y Moreno) para dirigirse hasta plaza San Martín (Córdoba y Moreno)

Este miércoles Rosaria será escenario de una jornada de protesta de gremios de distintos sectores como la educación y la salud . A través de una marcha de antorchas , los reclamos se harán sentir en el centro de la ciudad, contra el ajuste del gobierno nacional.

" Por trabajo, por salud y educación " son las consignas que lanzaron los organizadores de la marcha, que partirá a las 18.30 desde el Cemar (San Luis y Moreno) hasta la plaza San Martín (Córdoba y Moreno) .

Los docentes de Amsafé, Sadop, Fagdut y la Coad, los estatales de ATE, los municipales y los profesionales de la salud de Siprus sor algunos de los convocantes a la movida. También se suma la intersindical de Rosario (CTA y CGT), el Sindicato de Prensa, el Colegio de Psicólogos y distintas agrupaciones estudiantiles universitarias. Además marchará la Federación de Secundarios de Rosario .(Feser) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regional Rosario (@siprusregionalrosario)

Salud y educación pública

“Lxs trabajadorxs, ya sea activos, jubilados, desocupados, autónomos, somos objeto de un brutal ataque por parte de este gobierno, que lleva una gigantesca transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia las élites del poder económico y político”, señalaron desde Coad, el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Este programa de miseria planificada implica no solo un recorte en los ingresos, sino también el vaciamiento y cercenamiento de derechos cruciales que conquistamos a lxs argentinos (como el acceso a la salud y la educación pública)”, agregó la entidad gremial.

Esta mañana, el Frente de Jubilados en Lucha (Frejel) concentró en Córdoba y San Martin en reclamo de jubilaciones dignas, contra los vetos de Milei. “Basta de Gerontocidio”, fue la consigna que convocó a la actividad.