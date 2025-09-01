El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias: cinco por acoso sexual

Se trata de Alejandro Maraniello del fuero civil y comercial. Fue notificado hace una semana de los cargos para que se defienda en el Consejo de la Magistratura

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello , quien prohibió este lunes la difusión de los audios de Karina Milei en medio de escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra, de las cuales cinco son por acoso sexual a empleadas de su juzgado.

El magistrado, que tiene nueve denuncias en su contra, fue notificado la semana pasada y tiene veinte días para defenderse en el Consejo de la Magistratura. La dimensión de las denuncias es tan gran que en septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitó la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Maraniello apareció en el centro de la escena este lunes cuando ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei. La medida cautelar alcanza específicamente a las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada y prohíbe su reproducción en medios de comunicación.

Abuso de poder y acoso sexual

Una de las denunciantes declaró que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Además, subrayó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar.

De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial.

La documentación de las acusaciones contra el juez están en anexos reservados, por lo que no hay acceso público a cada expediente. Los cargos son presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

"Operación de inteligencia ilegal"

La Casa Rosada salió al cruce luego de la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados en Casa de Gobierno. En esas grabaciones, la hermana del presidente se refería al funcionamiento interno y a supuestos manejos de poder en torno a Eduardo “Lule” Menem y al exfuncionario Diego Spagnuolo.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X. Minutos después, el propio Javier Milei replicó la denuncia con una frase contundente: “Operación de inteligencia ilegal”.

En paralelo, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei. La medida cautelar alcanza específicamente a las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada y prohíbe su reproducción en medios de comunicación. Según explicó Adorni, la resolución judicial “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El caso estalló tras la divulgación de conversaciones donde se mencionaban presuntos porcentajes cobrados en el marco de contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que derivó en la renuncia de funcionarios y en la apertura de investigaciones judiciales. La nueva presentación del Ejecutivo busca correr el eje hacia la hipótesis de una maniobra de inteligencia contra la gestión libertaria en plena campaña electoral.

Qué dicen los audios de Karina Milei

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.