Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Venado Tuerto, Carcarañá y otras localidades llevan más de 36 horas con desvíos de tránsito como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa

La ruta nacional 34 se cerró este domingo por el exceso de agua de lluvia.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este martes la normalización del tránsito en la ruta nacional 34 . Si bien se trata de una mejora del cuadro de situación tras el temporal del fin de semana, otros corredores del sur santafesino continúan bloqueados por la gran cantidad de agua caída desde el sábado.

Fuentes oficiales precisaron que el desvío entre San Genaro y Totoras se suspendió en el inicio de la mañana . De esta manera se reabrió el paso vehicular en un tramo de 25 kilómetros al noroeste de Rosario.

Por otra parte, el agua de lluvia acumulada sobre las calzadas se mantenía como un problema en otros puntos del mapa vial santafesino. Pasadas más de 24 horas desde que cesaron las precipitaciones, el escurrimiento no fue suficiente para habilitar la circulación en ciertos sectores del sudoeste de la provincia.

Pasadas las 9 de la mañana, la APSV anunció la reapertura de la ruta provincial 41S. De esta forma empezó a regularizarse el tránsito entre la ruta nacional 11 y el acceso a Pueblo Irigoyen, unos 80 kilómetros al norte de Rosario.

>> Leer más: La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

En lo que respecta a la situación de Venado Tuerto, Gendarmería Nacional sigue a cargo de ordenar el desvío desde la ruta 8, cerca del Parque Industrial. Mientras tanto, personal del Estado provincial se ocupa de la misma tarea en la mano contraria, a la altura del enlace con la ruta 14.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1962843005657751568&partner=&hide_thread=false Estado de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe



Actualización 08.40 hs



Acumulación de agua en calzada debido a las lluvias acontecidas.

RN 34: se habilita la circulación entre San Genaro y Totoras. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) September 2, 2025

Por otro lado, la agencia estatal ratificó los cortes por el desborde del río Carcarañá. De acuerdo al parte oficial, el tránsito en ambos sentidos entre Correa y la ciudad homónima se redirige a través de la autopista Rosario-Córdoba.

¿Cómo está la ruta nacional 34?

Si bien la ruta 34 ya se abrió tras el escurrimiento del agua de lluvia, la policía tuvo que organizar este martes un operativo con paso alternado a la altura de Arrufó. La restricción se debe a la rotura de un colectivo sobre la calzada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1962815145429676496&partner=&hide_thread=false Obra 3er Carril AP01.

Se implementa un nuevo tramo del Km 17 al 14.

Sentido Santa Fe-Rosario será desde el km 16 (San Lorenzo) al km 14 (San Lorenzo)

Sentido Rosario-Santa Fe será la zona de doble circulación desde el km 14 (San Lorenzo) hasta el km 16.5 (San Lorenzo) pic.twitter.com/0kDgbCC4w9 — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) September 2, 2025

Finalmente, la APSV anunció un nuevo cambio de circulación por la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Los encargados de la obra definieron una modificación en una de las entradas a San Lorenzo, ya que el acceso por bulevar Urquiza quedó cerrado temporalmente.

Según reportaron fuentes oficiales, desde este martes se implementa un sistema de doble circulación por la mano que va hacia la capital provincial entre los kilómetros 14 y 16,5. Se trata del mismo tipo de operativo que se utilizó en el intercambiador de Ibarlucea y Granadero Baigorria.