La Capital | La Ciudad | ruta nacional 34

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Venado Tuerto, Carcarañá y otras localidades llevan más de 36 horas con desvíos de tránsito como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa

2 de septiembre 2025 · 09:48hs
La ruta nacional 34 se cerró este domingo por el exceso de agua de lluvia.

La ruta nacional 34 se cerró este domingo por el exceso de agua de lluvia.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este martes la normalización del tránsito en la ruta nacional 34. Si bien se trata de una mejora del cuadro de situación tras el temporal del fin de semana, otros corredores del sur santafesino continúan bloqueados por la gran cantidad de agua caída desde el sábado.

Fuentes oficiales precisaron que el desvío entre San Genaro y Totoras se suspendió en el inicio de la mañana. De esta manera se reabrió el paso vehicular en un tramo de 25 kilómetros al noroeste de Rosario.

Por otra parte, el agua de lluvia acumulada sobre las calzadas se mantenía como un problema en otros puntos del mapa vial santafesino. Pasadas más de 24 horas desde que cesaron las precipitaciones, el escurrimiento no fue suficiente para habilitar la circulación en ciertos sectores del sudoeste de la provincia.

¿Cuáles son las rutas cortadas en Santa Fe?

  • Vieja ruta nacional 9: desvíos entre Carcarañá y Correa.
  • Ruta nacional 8, kilómetro 355: desvíos en Venado Tuerto, entre el Parque Industrial y el cruce con la ruta provincial 14.
  • Ruta provincial 15: corte total hacia la ruta provincial 6, en el acceso a Cruz Alta.

Pasadas las 9 de la mañana, la APSV anunció la reapertura de la ruta provincial 41S. De esta forma empezó a regularizarse el tránsito entre la ruta nacional 11 y el acceso a Pueblo Irigoyen, unos 80 kilómetros al norte de Rosario.

>> Leer más: La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

En lo que respecta a la situación de Venado Tuerto, Gendarmería Nacional sigue a cargo de ordenar el desvío desde la ruta 8, cerca del Parque Industrial. Mientras tanto, personal del Estado provincial se ocupa de la misma tarea en la mano contraria, a la altura del enlace con la ruta 14.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1962843005657751568&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, la agencia estatal ratificó los cortes por el desborde del río Carcarañá. De acuerdo al parte oficial, el tránsito en ambos sentidos entre Correa y la ciudad homónima se redirige a través de la autopista Rosario-Córdoba.

¿Cómo está la ruta nacional 34?

Si bien la ruta 34 ya se abrió tras el escurrimiento del agua de lluvia, la policía tuvo que organizar este martes un operativo con paso alternado a la altura de Arrufó. La restricción se debe a la rotura de un colectivo sobre la calzada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1962815145429676496&partner=&hide_thread=false

Finalmente, la APSV anunció un nuevo cambio de circulación por la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Los encargados de la obra definieron una modificación en una de las entradas a San Lorenzo, ya que el acceso por bulevar Urquiza quedó cerrado temporalmente.

Según reportaron fuentes oficiales, desde este martes se implementa un sistema de doble circulación por la mano que va hacia la capital provincial entre los kilómetros 14 y 16,5. Se trata del mismo tipo de operativo que se utilizó en el intercambiador de Ibarlucea y Granadero Baigorria.

Noticias relacionadas
El precio promedio del kilo de pan en panaderías de Rosario ronda hoy entre los 2.800 y 3.000 pesos.

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

la luminosa segunda vida del chico que cayo desde un sexto piso en bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La lactancia materna exclusiva es el mejor alimento para los niños hasta los seis meses.

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

el tiempo en rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura maxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Lo último

Un buzo profesional argentino sufrió un accidente en Bahamas y piden ayuda para su tratamiento

Un buzo profesional argentino sufrió un accidente en Bahamas y piden ayuda para su tratamiento

Compromiso o separación: qué hay de cierto sobre los rumores de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Compromiso o separación: qué hay de cierto sobre los rumores de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La Roca Johnson mostró una impactante transformación física para su nueva película

"La Roca" Johnson mostró una impactante transformación física para su nueva película

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente, debe dar una respuesta clara"

El gobernador fue enfático y pidió que se aclare con urgencia el escándalo que envuelve a los Milei. Además, cuestionó la censura previa: “Nadie puede poner una mordaza".

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente, debe dar una respuesta clara
Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Ovación
Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable en el último partido de local por Eliminatorias
Ovación

Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable en el último partido de local por Eliminatorias

Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable en el último partido de local por Eliminatorias

Lionel Messi tendrá una fiesta inolvidable en el último partido de local por Eliminatorias

Sacachispa se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

Sacachispa se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Policiales
Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

La Ciudad
Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Asiain: La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"

Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización
Economía

Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad
Información General

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre
La Ciudad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Política

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez

Crítica de Cavallo a Milei: Hay improvisaciones del equipo económico
Economía

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada