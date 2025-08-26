La Capital | Información General | Discapacidad

Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

El exdirector de la ANDIS fue desplazado tras filtrarse audios que mencionan a Karina Milei, “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina

26 de agosto 2025 · 13:22hs
Diego Spagnuolo fue echado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)﻿ tras la filtración de audios sobre presuntos retornos en la compra de medicamentos.

Diego Spagnuolo fue echado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)﻿ tras la filtración de audios sobre presuntos retornos en la compra de medicamentos.

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo del organismo, que derivaron en su desplazamiento del cargo y en la apertura de una causa judicial.

En esas grabaciones, Spagnuolo denuncia un presunto sistema de retornos del 8 % en la compra de medicamentos y menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También aparece nombrada la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, como intermediaria en las operaciones.

Quién es Diego Spagnuolo

Spagnuolo es abogado y un dirigente cercano al presidente Javier Milei desde los inicios de La Libertad Avanza. En 2021 integró la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y ofició como abogado del actual mandatario en distintas causas.

Entre enero de 2024 y marzo de 2025 fue el cuarto visitante más frecuente de la quinta de Olivos, con 38 ingresos registrados. Sólo lo superaron el asesor en redes sociales Iñaki Gutiérrez, el economista Juan Carlos De Pablo y la kinesióloga personal de Milei, Leandra Protolongo.

Pese a no ser un funcionario de primera línea, formaba parte del círculo íntimo del presidente y participaba de reuniones sociales en Olivos. Su salida fue oficializada por el Decreto 599/25.

Qué dicen los audios

En los registros difundidos por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo afirma que “me están desfalcando la agencia” y acusa a Daniel Garbellini, entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, de “recaudar de los medicamentos y subirlo arriba”.

Además, el ex funcionario asegura que le advirtió al presidente sobre los presuntos hechos de corrupción a los que refiere.

Según el peritaje realizado por la empresa BlackVOX a pedido de Chequeado, existe evidencia de que la voz en los audios corresponde a Spagnuolo.

La causa judicial

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que incluyó a Javier y Karina Milei, Eduardo Menem, Spagnuolo y Jonathan Kovalivker. La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, con instrucción a cargo del fiscal Franco Picardi.

El 22 de agosto se realizaron más de 14 allanamientos en domicilios, en la sede de la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina. Según Dalbón, en uno de los procedimientos se secuestraron más de 200 mil dólares en sobres separados, presuntamente destinados a distintas personas. El juez dispuso el secreto de sumario.

Quién es “Lule” Menem

Eduardo Menem, conocido como “Lule”, es subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y trabaja codo a codo con Karina Milei. Primo segundo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ya había ocupado cargos en el Senado en los años ‘90, junto a Carlos y Eduardo Menem.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Declaró un patrimonio de 4,8 millones de pesos, una baja del 30 % respecto de 2023. En X, rechazó las acusaciones y aseguró que “jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS” y que se trata de “una operación política del kirchnerismo”.

La empresa mencionada

La droguería Suizo Argentina es propiedad de la familia Kovalivker y se dedica a la distribución de medicamentos e insumos médicos. Entre 2024 y 2025 obtuvo adjudicaciones importantes con el Estado nacional y varias provincias.

>> Leer más: Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: "Nada de lo que hagan frenará la lucha"

La respuesta del gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el impacto político y sostuvo que “la existencia o no de un pedido de coimas la tiene que resolver la Justicia”. Atribuyó la difusión de los audios a “una operación electoral a dos semanas de las elecciones”.

Por su parte, Martín Menem, presidente de Diputados, calificó los audios como “una monumental operación” y aseguró que pone “las manos en el fuego por ‘Lule’ y por Karina Milei”.

Noticias relacionadas
Diego Spagnuolo, exabogado de Javier Milei y exfuncionario nacional, junto a Karina Milei, el presidente de la Nación y Martín Menem. 

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Eduardo “Lule” Menem trabaja codo a codo con Karina Milei y quedó en la mira tras el escándalo en la ANDIS.

Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido del área de Discapacidad es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Diego Spagnuolo y Javier Milei. El funcionario despedido del área de Discapacidad es amigo íntimo y también su abogado del presidente. 

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Lo último

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Puerto San Martín vibró con el Duatlón Batalla Punta Quebracho

Puerto San Martín vibró con el Duatlón "Batalla Punta Quebracho"

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Los pasajeros se encuentran atrapados por la incertidumbre que generan las reiteradas fallas de este servicio. Trasladarse en tren desde la ciudad a Capital Federal se vuelve un suplicio. Los viajes duran hasta ocho horas.
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Ovación
Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Por Luis Castro
Ovación

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Policiales
Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

La Ciudad
La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral