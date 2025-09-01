Bullrich denunció a "servicios de inteligencia rusos" por los audios de Karina Milei

También indicó que podría haber "incidencia de Venezuela" y remarcó: "Vamos a defender la verdad a muerte"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".

La ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie".

Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el gobierno: "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.

La funcionaria también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono".

Finalmente, prometió una dura respuesta del gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia".

"La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.