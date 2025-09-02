Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

La víctima se encontraba durmiendo en su casa de la localidad de Rueda, a 23 kilómetros de Villa Constitución, cuando la atacaron cuatro hombres que se llevaron dinero, joyas y un vehículo

El auto de la mujer que sufrió la violenta entradera fue encontrado en la zona oeste de Rosario

Una mujer fue víctima de una violenta entradera el domingo pasado en su vivienda en la localidad de Rueda. Cuatro hombres la maniataron y le robaron ahorros, joyas y un auto que fue hallado el lunes en la zona oeste de Rosario.

El hecho ocurrió en Mitre al 900 en la localidad de Rueda, departamento de Villa Constitución . La víctima se encontraba durmiendo en su habitación cuando la despertaron cuatro hombres en la oscuridad, le taparon al cara y la inmovilizaron. La mujer les dio las joyas que poseía y dólares que tenía ahorrados.

Finalmente, los delincuentes agarraron las llaves del auto de la víctima, marca Audi Q3 , y se dieron a la fuga junto al vehículo en el que se habían trasladado hasta la vivienda, que fue abandonado posteriormente.

Por su parte, la mujer fue dejada en su habitación, atada con precintos . Luego de unos minutos, logró desatarse, se dirigió a la casa de su hijo y, siendo casi las doce de la noche, logró comunicarse con la policía.

Vehículo en el que los delincuentes se trasladaron a la vivienda de la víctima

En los videos de vigilancia se constató que fueron cuatro hombres los que ingresaron al domicilio. Todos ellos estaban encapuchados y vestidos con prendas oscuras y no se pudo confirmar si poseían armas de fuego. Sin embargo, las cámara registraron que, para entrar a la casa, tuvieron que violentar una ventana de la cocina.

La camioneta de la mujer fue hallada el lunes por la mañana en Juan XXIII al 6600, en la zona oeste de Rosario. Los agentes detectaron que al rodado ya le habían sacado la patente.