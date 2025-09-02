La Capital | Policiales | Perpetua

Pedirán perpetua para un tercer acusado por el crimen de un joven y por balear a un policía

Elías Vallejos irá a juicio acusado como coautor por el crimen de Angel Ocampo y el ataque a Gabriel Sanabria. Por ambos hechos hay otros acusados

2 de septiembre 2025 · 19:43hs
Dorrego y Catamarca

Dorrego y Catamarca, donde mataron a Ocampo.

En una audiencia preliminar al juicio oral la fiscal María de los Angeles Granato adelantó un pedido de prisión perpetua para Elías Vallejos, acusado como coautor de dos violentos hechos ocurridos en mayo de 2022: el intento de homicidio del policía Gabriel Sanabria y el asesinato de Angel David Ocampo.

El juez de Fernando Sosa admitió la acusación fiscal y las pruebas de las partes para rendir en juicio.

Vallejos irá a juicio imputado como coautor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas y encubrimiento doblemente agravado por el asesinato de Ocampo ocurrido el 27 de mayo de 2022.

Y también se le imputa la coautoría de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales por integrar un grupo de personas que disparó, ese mismo día pero horas antes, al agente de la Brigada Motorizada Sanabria que los perseguía.

Llamadas y encuentro

La fiscal Granato atribuyó esos delitos a Vallejo. En el caso del crimen de Ocampo, lo incluyó en un plan orquestado junto a los ya acusados en abril pasado Nadín Martinez y Sebastián Coronel. Según la fiscalía ese día Nadín entabló conversación mediante WhatsApp con Coronel y estipularon que esa noche matarían a Ocampo.

>>Leer más: La previa de un crimen, develada en chats del celular de una sospechosa

Según el plan la joven debía citar a la víctima para encontrarse. Luego de varios mensajes por redes Ocampo le avisó a Nadín que la esperaba en Tucumán y Dorrego. Entonces Vallejo condujo un auto Nissan que había sido robado en una entradera y llevó a Sebastián y a Nadín hasta la esquina donde estaba Ocampo. Coronel le disparó varias veces a la víctima, que murió días después.

Luego del ataque a Ocampo los tres imputados se fugaron en el Nissan, pero al llegar al cruce de Moreno y Catamarca chocaron con un taxi y por ello tuvieron que abandonar el vehículo y darse a la fuga a la carrera por Moreno hacia el orte.

Asimismo, se le atribuye a Vallejo haber recibido, a sabiendas de su procedencia ilícita y actuando con ánimo de lucro, el auto Nissan gris que contaba con pedido de secuestro activo por haber sido sustraído en un hecho de robo calificado el 10 de mayo de ese año en Minetti al 2400 de Funes, hecho en el que los imputados no habrían participado.

Disparar a un policía

Horas antes de ese hecho Vallejo y Coronel, junto con un menor de edad y otras dos personas más dispararon, contra el agente Sanabria con intención de matarlo y lo hirieron gravemente.

>>Leer más. Un joven quedó preso acusado de un homicidio y de intentar matar a un policía de la Motorizada

Fue el mismo 27 de mayo de 2022 a las 2.30. Elías manejaba un Peugeot 206 junto a los otros sospechosos y circulaba por Moreno hacia el norte cuando en el cruce con Batlle y Ordoñez fueron interceptados por la policía.

Entonces los ocupantes del vehículo se fugaron por Arijón hacia el oeste y al llegar a la altura del 400, Sanabria se acercó con su moto al lado izquierdo del vehículo y le dispararon. El policía resultó gravemente herido pero pudo sobrevivir.

También en este caso el auto que conducía Vallejo contaba con pedido de secuestro activo por haber sido sustraído en un hecho de robo calificado el 25 de abril de 2022.

