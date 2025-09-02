Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto: en cuánto quedó la nueva marca

Datos del Servicio Meteorológico Nacional indican que fue el mayor registro para ese mes en más de 60 años

El acumulado de lluvias en Rosario para agosto marcó un récord tras las precipitaciones de los últimos 30 días.

Agosto finalizó con marcas récord para Rosario en cuanto a lluvias acumuladas . Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que, en la ciudad, se quebró el récord de 2012 y se registró un nuevo máximo acumulado de precipitaciones para este mes, tomando los últimos 64 años.

Tras el paso de las lluvias por la región, desde el SMN ubicaron a Rosario en el cuarto puesto de las ciudades que quebraron sus récords de lluvias para agosto en el período 1961-2024 .

El organismo nacional recordó que la última marca máxima se había registrado en agosto de 2012 , cuando se acumularon 150 milímetros (mm) en todo ese mes.

Luego de dos fases intensas de tormentas, agosto de 2025 marcó un nuevo récord con 189 mm . Es decir, casi un tercio más del acumulado récord anterior.

Lluvias, de menor a mayor

Este lunes, la Municipalidad ratificó que la tormenta de Santa Rosa fue de menor a mayor durante el último fin de semana.

Luego de un domingo con lluvias casi constantes, este lunes a la madrugada cayó granizo y la lluvia se extendió un par de horas más. Así, septiembre comenzó con un panorama complejo en cuanto a la demanda de servicios públicos.

Según explicó el director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, sólo entre sábado y domingo se acumularon 137 mm de agua en la ciudad. Las precipitaciones en este período superan el cuádruple de la media histórica de todo el mes de agosto, en torno a los 33,5 mm, según confirmó el observador meteorológico Jorge Fusco a La Capital.

Por segunda vez en menos de dos semanas, la ciclogénesis tuvo efectos significativos en el sur santafesino. El desarrollo de los sistemas de baja presión dio paso a tormentas intensas hasta que el frío hizo pie en la zona.

En su pronóstico, el SMN marca que en los próximos días comenzará a bajar la temperatura. Tras un miércoles templado, las mínimas bajarán considerablemente y se ubicarán por debajo de los 5º desde el jueves y por el resto del fin de semana.