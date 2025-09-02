La Capital | Economía | industria

Día de la Industria: la UIA llamó a firmar un nuevo contrato productivo

La central fabril difundió un decálogo con propuestas para desarrollar la economía con protagonismo de la industria. Apyme denunció el "industricidio" del gobierno de Javier Milei

2 de septiembre 2025 · 20:50hs
En el Día de la Industria, los diagnósticos sobre el sector son muy crudos.

En el marco de la celebración del Día de la Industria, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un decálogo de propuestas para el desarrollo de la Argentina. El documento convoca a los diferentes sectores de la vida pública a apoyar “la estabilidad macroeconómica” y el respeto por la institucionalidad y el diálogo público-privado.

“Estamos convencidos de que la industria debe ser protagonista del camino hacia el crecimiento y el desarrollo sustentable”, señaló la entidad en el preámbulo del documento. Por ello, llamó a fortalecer una agenda industrial “renovada y federal, centrada en la generación de valor, el empleo de calidad, la integración territorial, la mejora continua de la competitividad y la inserción internacional”.

Las uniones industriales regionales y las organizaciones sectoriales que conforman la UIA suscribieron el Nuevo Contrato Productivo, como un compromiso colectivo para coordinar esfuerzos, alinear estrategias y trabajar juntos en una agenda compartida que nos permita construir un sector industrial competitivo, eficiente y plenamente integrado al mundo.

El decálogo incluye la necesidad de “nivelar las condiciones de competencia y eliminar la informalidad para reducir la competencia desleal”, abordar el llamado “costo argentino estructural” y fortalecer la infraestructura.

En un párrafo a medida de los espacios políticos estructurados desde las provincias, la UIA pidió un desarrollo federal. “La industrialización debe ser un proyecto federal, ninguna región ni sector puede desarrollarse de manera aislada, el futuro requiere fortalecer las cadenas de valor y las economías regionales”, enfatizó.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) denunció “el industricidio que puso en marcha el gobierno del presidente Milei”.

Apyme contra el industricidio

En el Día de la Industria, la entidad dijo que no se puede festejar. “Al cabo de más de un año y medio de gestión liberal-libertaria, prácticamente todos los rubros industriales quedaron atenazados entre un proceso de suba de costos en dólares, apertura indiscriminada de importaciones, caída del salario real y destrucción de mercado interno, principal motor de la economía local y regional”, señaló.

La reciente suba de tasas, advirtió, “decretó la defunción definitiva del crédito productivo, pero además afectó seriamente la cadena de pagos y agravó la baja del consumo masivo en un en contexto de creciente mora en las deudas de empresas y familias”.

En este marco, además de impulsar la urgente emergencia mipyme que evite mayores cierres y pérdidas de fuentes de trabajo, Apyme llamó al conjunto de los actores del empresariado nacional y el trabajo a participar y lograr a unidad para frenar las políticas en curso e intensificar los debates por un proyecto nacional de industrialización con inclusión social.

El nuevo complejo industrial tiene 25.350 m2 donde se levantarán 16 naves de 972 m2 cada una sobre lotes de casi 1.350.

Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

La salida de dólares puso en aprietos al Banco Central.

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Inspiración. El Chapu Nocioni junto al gobernador en el Santa Fe Business Forum.

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

En siete de los ocho indicadores económicos medidos, el Icasfe arrojó caída.

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común

Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria
Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
Provincias Unidas maquina en el círculo rojo ante los tropiezos del gobierno

Por Facundo Borrego
Provincias Unidas maquina en el círculo rojo ante los tropiezos del gobierno

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente
Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Tenían una maniobra preparada
Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno

Por Nicolás Maggi

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15 % este invierno