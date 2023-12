Nueva renuncia en el gobierno de Milei: se bajó otro miembro del equipo de comunicación

"Decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante", comunicó Juan Caruso, quien había sido designado como director nacional de Prensa, detrás de Roust. No dio más detalles sobre su salida, aunque genera preocupación en el equipo que está a cargo de Belén Stettler, referenciada en el estratega mileista de Santiago Caputo.

La renuncia de Eduardo Roust

Eduardo Roust, el subscretario de Medios renunció este sábado también con un comunicado. "Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", expresó en un comunicado a la prensa. Posteriormente, aclaró que lo comunicaba de manera informal ya que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo.