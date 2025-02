"Nos fuimos a las 2.30": la intimidad de la cena de Roberto Piazza, su marido, Javier Milei y Yuyito González

"Cuando estaba en Los Angeles, me llamó él y me invitó a cenar con mi pareja a la Quinta de Olivos. Fuimos a la cena y estuvo divino, maravillosos seres humanos los dos . El encuentro fue muy bueno, yo le llevé un cuadro que le encantó y él me regaló un libro de economía. Comimos en la Quinta, yo ya la conocía anteriormente por la Ley Piazza", sumó el diseñador.

El Presidente estuvo muy descontracturado durante la cena: "Me recibió con un pantalón jogging, zapatillas y una remera y Amalia con un vestido de crochet amarillo que le regalé".

"Llegué a las 9 y charlamos mucho, se me ocurrió irme a las 2:30 porque estoy con el jet lag todavía, sino creo que amanecemos ahí. Nos hemos reído mucho y hablamos mucho de todo, de lo bueno, lo malo y lo feo, muy buena charla, de mi vida, la de Amalia, la de Walter, la de él y la de la Argentina", destacó.

La polémica por los dichos de Javier Milei en Davos

Cuando Javier Milei habló sobre la comunidad LGBT en el Foro Económico Mundial de Davos, Roberto Piazza se encontraba en San Francisco, pero se enteró de lo ocurrido, especialmente del fragmento más polémico, en el que hablaba sobre la pedofilia y decía: "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años... Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".

Rápidamente, Piazza llamó a Amalia González y a Patricia Bullrich muy preocupado y lo que recibió fue una respuesta del propio Javier Milei: “Él me llamó y me mandó los videos originales, que fueron editados aquí en Argentina por no sé quién, fueron editados y cortaron las partes donde aclaraba cosas que nadie dijo. Me aclaró qué había pasado, me dijo quiénes fueron con nombre y apellido. Yo en principio le dije que no me parecía bueno lo que había dicho, pero él me aclaró y lo entendí perfectamente”.

La denominada Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista llegó al poco tiempo de las declaraciones de Milei, con figuras del espectáculo con Lali Espósito y María Becerra apoyando: "Y lo de la marcha, hay cosas que estoy totalmente de acuerdo. Yo soy el primer gay casado en la Argentina, pero la cosa rotó hasta politizarse. Una marcha gay donde la mayoría son sindicalistas sumado a todas las obscenidades que yo vi en una marcha gay, como mostrar el culo y otras cosas más que se vieron y que fueron deplorables".

Roberto Piazza trabaja para Patricia Bullrich en la Fundación contra el abuso infantil en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. "A mí el kirchnerismo me había cortado las alas para defender de forma gratuita a la gente que lo necesita. Mano dura, el que mete la gamba, fuera, el que mete la mano en el tarro, fuera, como dice Javier".

Al finalizar la charla, Roberto Piazza dio su punto de vista sobre la pareja:"Están recontra enamorados, ojalá dure para siempre".