Milei recibió a Adorni en Olivos, en otro gesto de respaldo al cuestionado funcionario

Durante el encuentro se abordó la agenda de gestión y proyectos a tratar en el Congreso, mientras el jefe de Gabinete dilata la presentación de su declaración jurada

El jefe del Estado, Javier Milei , recibió este jueves a la mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Quinta de Olivos para una nueva reunión de trabajo, en medio de la investigación judicial al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y la interna entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , que escaló en redes sociales en los últimos días.

Luego de casi tres horas, Milei y Adorni repasaron en un desayuno de trabajo la agenda de gestión y los proyectos a abordar en breve por el Congreso .

Entre esa iniciativas figuran el “Súper Rigi”, una norma que flexibiliza el etiquetado frontal de alimentos, el proyecto para combatir la ludopatía y una adaptación de la ley de medios que incluya la presentación de la declaración jurada del periodismo, entre otras .

La semana pasada, Milei había recibido a Adorni en un formato similar y, para el segundo tramo del encuentro, se sumó el canciller Pablo Quirno .

El nuevo encuentro entre Milei y su jefe de Gabinete se dio luego de que la titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, adelantara la presentación de su declaración jurada, en un nuevo gesto de presión al exvocero.

Poco antes, la legisladora había instado públicamente a Adorni a hacer pública su declaración jurada, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Tras la promesa de oficializar el detalle de su patrimonio, el jefe de Gabinete todavía trabaja con su contador y promete enviar la declaración a la Oficina Anticorrupción (OA) a principios de junio.

Paralelamente, el gobierno atraviesa momentos de tensión interna abiertas a raíz de la denuncia en la red social X de Caputo contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que responsabilizó por manejar la cuenta @PeriodistaRufus, que tiene mensajes críticos al Ejecutivo.