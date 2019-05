No descartan que Cristina acepte la convocatoria al diálogo de Macri

El ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli no descartó ayer que la ex mandataria Cristina Kirchner acepte la convocatoria del gobierno nacional a un diálogo para lograr un acuerdo sobre políticas públicas, pero criticó la iniciativa al considerar que se trata "una puesta en escena más". En tanto, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna instó a una discusión "despojados de la cuestión electoral" y con partes "dispuestas a ceder".

"Cristina siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo. No descarto que se junte a hablar con (el presidente) Mauricio Macri. ¿Cuándo se negó a hablar?", dijo Parrilli.

Al criticar el contenido de la propuesta gubernamental, el ex funcionario dijo que "piden opinión sobre políticas públicas que implementaron durante tres años y llevaron al fracaso a la Argentina". Y agregó: "Parece que quisieran arrastrar al resto en esta caída que ellos tienen".

Hombre muy cercano a la senadora nacional de Unidad Ciudadana (UC), Parrilli calificó al acuerdo como una "puesta en escena para distraer la atención de la grave crisis que se está viviendo" y sostuvo "en la carta le piden a Cristina que opine, y la verdad es que ella opinará cuando lo crea conveniente".

También señaló, en cuanto al contenido de la carta de Macri, que hay temas que "están claramente para dar tranquilidad a los mercados", pero que se despreocupan "absolutamente por la suerte de la salud, la educación, las pymes y, en general, de todo el pueblo argentino".

Parrilli evaluó que al gobierno de Cambiemos "le agarró miedo y ahora están diluyendo" lo que primero fue una invitación pública y, posteriormente, una carta.

Paralelamente, y a través de una carta a Macri, Lavagna expresó que el acuerdo "debe generar un compromiso entre la sociedad, el oficialismo y las alternativas políticas".

"Es la sociedad la que, en medio de la crisis económica, reclama certezas", afirmó el ex funcionario, que construye el denominado Consenso 19 (posible plataforma de lanzamiento de su candidatura presidencial).

Al respecto, Lavagna reafirmó que "la búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina, sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales".

En la carta a Macri, el economista hizo un análisis minucioso de las diez propuestas del gobierno y la invitación al diálogo, que comenzó con los referentes de la oposición y se amplió a los gobernadores, la CGT, los empresarios y a las Iglesias Católica y Evangélica y la Daia .

Lavagna criticó los primeros tres puntos, que hacen al "equilibrio fiscal", a un "Banco Central (BCRA) independiente" y al "crecimiento sostenido de las exportaciones", al igual que el quinto ítem , referido a la "creación de empleo formal a través de una legislación moderna".

En los seis puntos restantes, aunque con algunos matices, el ex ministro de Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner se mostró en línea con la propuesta de la Casa Rosada.

Guiños

En tanto, en Balcarce 50 se mostraron satisfechos respecto del respaldo a la convocatoria brindado por el G6, la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

Lo propio ocurrió con Idea, el Foro de Convergencia Empresarial, la Came, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Camuzzi, la 62 Organizaciones, Uatre, el Club Político Argentino, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y Coninagro.

También resaltaron los guiños recibidos desde la vereda política: Margarita Stolbizer (GEN), Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta), Daniel Scioli (diputado nacional FpV y precandidato presidencial), Miguel Pichetto (senador nacional PJ), Ricardo Alfonsín (UCR), entre otros.

Asimismo, destacaron el aval proveniente de distintos puntos del país: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Cámara de Comercio de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, C20 (cámaras pymes cordobesas), Bolsa de Comercio de Córdoba y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Todo listo en la Feria del Libro

La ex presidenta Cristina Kirchner presentará mañana su libro Sinceramente. Será, a las 20, en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, cuya capacidad para mil invitados quedó agotada. Por eso, se colocarán dos pantallas gigantes, una sobre la calle Sarmiento, que estará cortada al tránsito. Las invitaciones se repartieron entre Unidad Ciudadana (UC), la editorial y la organización de la feria. Cristina compartirá el escenario con la presidenta de la Fundación del Libro, María Teresa Carbano, y el director en la Argentina de Penguin Random House Grupo Editorial, Juan Ignacio Boido.