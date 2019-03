Uno de los integrantes del Tribunal Oral que iba a juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner por delitos en la obra pública en Santa Cruz, Jorge Tassara, falleció el martes a la noche tras una operación coronaria a la que había sido sometido el 19 de febrero último, pero se prevé que el juicio oral, que tiene fecha de comienzo el 21 de mayo, no sufrirá postergaciones, ya que el magistrado Andrés Basso había sido designado como cuarto integrante del cuerpo para intervenir en casos de urgencia y éste, entonces, ocuparía el lugar del extinto magistrado.

Tassara, de 74 años, integraba el Tribunal Oral Federal 2 que juzgará desde el 21 de mayo próximo a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados por delitos con la obra pública en Santa Cruz.

El magistrado fallecido iba a participar del juicio oral en el que la actual senadora y ex presidenta está procesada por el presunto direccionamiento a favor de las empresas del también acusado empresario Lázaro Báez de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. En este debate, el primero que comenzará con la ex mandataria como acusada, se basará en la firma de 52 contratos por unos 45 millones de pesos a favor de "Austral Construcciones" y otras empresas del grupo Báez en Santa Cruz.

Además serán juzgados Báez y los también detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, entre otros.

Tassara había sido designado para integrar el Tribunal Oral Federal 8 que prepara aún sin fecha otro juicio oral con la ex presidenta como acusada, el de la firma del memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la Amia, derivado de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El juez murió mientras estaba de licencia recuperándose de una operación de triple by pass a la que había sido sometido el 19 de febrero último.

Precisamente por esta situación sus colegas del Tribunal Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu habían resuelto postergar el inicio del juicio previsto para el 26 de febrero al 21 de mayo.

En cuanto al juicio oral por la firma del memorándum con Irán, se deberá sortear un nuevo magistrado.