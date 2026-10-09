Milei y Bullrich compartieron un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Luego de sus recientes desmarques sobre el rumbo del gobierno, la jefa de los senadores de LLA aseveró: "Hablamos de todo lo que vengo planteando"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, Patricia Bullrich , se reunió este viernes con el presidente Javier Milei luego de sus desmarques sobre el rumbo económico del gobierno .

“Conversación profunda con el presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad” , escribió Bullrich en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Milei compartió en su cuenta de Instagram: “Desayuno de trabajo con Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: Maga” .

El encuentro, que duró más de dos horas, se produjo después de varias declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo , en especial en lo que refiere al tratamiento de la ley de tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el presupuesto 2027, como los recortes en discapacidad .

El 7 de octubre, la exministra de Seguridad anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, debido a su actuación en el caso Chocobar.

Otra de sus últimas diferencias tuvo que ver con la estrategia legislativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El 30 de septiembre, en declaraciones mediáticas, Bullrich calificó como “apresurado” avanzar con el capítulo de tierras de la ley de propiedad privada mientras seguía pendiente una definición judicial sobre el decreto presidencial.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

"Tendríamos que haber esperado a que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y, recién después, enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, advirtió la senadora en ese momento.

Al día siguiente, previo al Coloquio de Idea en Mar del Plata, volvió a hablar sobre el tema y dijo que impulsar una ley mientras existe un decreto vigente sobre la misma materia podía terminar debilitando la propia herramienta jurídica del gobierno. “Estas cosas hay que pensarlas dos veces”, subrayó.

Las diferencias ya habían quedado expuestas en septiembre, cuando Bullrich cuestionó ciertas modificaciones vinculadas con discapacidad en el proyecto de presupuesto 2027 que, según aseveró, no fueron comunicadas previamente en la mesa política oficialista.

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“Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, siento que me toman de tonta”, manifestó al respecto. Y sentenció: “Quiero una mesa política donde las cosas se debatan”.

Más hacia atrás, en mayo, la senadora hizo pública la necesidad de que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara de inmediato su declaración jurada ya que, según alertó, una demora podía complicar políticamente al oficialismo.

Antes del encuentro de este viernes, Bullrich estuvo presente en otras reuniones de gobierno que se llevaron a cabo a lo largo de la semana.

El lunes, el presidente reunió a su gabinete en la Casa Rosada y la líder de LLA en el Senado estuvo presente. Un día después, el vocero Adrián Ravier sostuvo que Bullrich “apoya la candidatura de Milei para 2027”.