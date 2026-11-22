Central superó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y se clasificó a cuartos de final, donde jugará con Barracas Central.
El Canalla pasó por arriba a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y se metió en cuartos de final de los playoffs del Clausura
Central superó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y se clasificó a cuartos de final, donde jugará con Barracas Central.
91' gol de Gimnasia de Mendoza: Lencioni
Casi gol olímpico de Di María.
67' ingresó Ángel Di María en Central.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Gol de Central 40': Carrera en contra tras centro de Pizarro.
Gol de Central: 8' Copetti.
Gol de Central: 5' Campaz.
Di María estuvo ausente en la última fecha de la fase de grupos por esa molestia en el aductor izquierdo, pero con tres semanas de recuperación casi nadie dudaba de su presencia, pero eso finalmente no sucedió. Irá al banco.
Central no debe relajarse de la gran campaña anual y de la fase de grupos que hizo, donde en esta última quedó primero, tomar con mucho respeto a Gimnasia de Mendoza y obrar en consecuencia.
El vencedor de esta llave jugará ante Barracas Central por cuartos de final, ya que venció de visitante a Defensa y Justicia.
>> Leer más: Belloso habló de su continuidad en Central y opinó sobre lo sucedido con Estudiantes