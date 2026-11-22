El Canalla pasó por arriba a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y se metió en cuartos de final de los playoffs del Clausura

Central superó 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y se clasificó a cuartos de final, donde jugará con Barracas Central .

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo

EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.



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Gol de Central 40': Carrera en contra tras centro de Pizarro.

OTRO REGALITO PARA EL CANALLA: Rosario Central presionó y Copetti definió con mucha clase para marcar el segundo gol ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.



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Gol de Central: 8' Copetti.

EL BICHITO APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO E HIZO DELIRAR AL GIGANTE DE ARROYITO: Campaz anotó el 1-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en los octavos del #TorneoClausura.



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Gol de Central: 5' Campaz.

Di María estuvo ausente en la última fecha de la fase de grupos por esa molestia en el aductor izquierdo, pero con tres semanas de recuperación casi nadie dudaba de su presencia, pero eso finalmente no sucedió. Irá al banco.

Central no debe relajarse de la gran campaña anual y de la fase de grupos que hizo, donde en esta última quedó primero, tomar con mucho respeto a Gimnasia de Mendoza y obrar en consecuencia.

El vencedor de esta llave jugará ante Barracas Central por cuartos de final, ya que venció de visitante a Defensa y Justicia.

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Las estadísticas de Central y Gimnasia de Mendoza