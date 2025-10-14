La Capital | Política | Milei

En la recta final de la campaña, Javier Milei volvió a Estados Unidos para reunirse otra vez con Donald Trump

Previo a las elecciones del 26 de octubre, el presidente mantendrá otra reunión bilateral. Lo acompañan Caputo, Werthein, Bullrich y su hermana Karina

14 de octubre 2025 · 10:31hs
Tan solo unos días antes de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei viajó nuevamente a Estados Unidos para mantener otra reunión bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca.

De esta manera, Milei llegó este martes por la madrugada a Washington. A las 14 h (hora argentina), el mandatario se encontrará con su par norteamericano en el Salón Oval, el icónico espacio donde los presidentes estadounidense toman decisiones.

El presidente argentino llegó acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Santiago Bausilli, el titular del Banco Central.

La comitiva que partió desde Argentina se encontró en Washington con el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos. Todo el grupo se está hospedando en Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca.

La reunión con Donald Trump

Este martes a las 14 h Javier Milei y Donald Trump tendrá una reunión bilateral. Según detalló la Casa Blanca, primera habrá un contacto con los medios de comunicación en el Salón Oval, y luego comenzará el cónclave entre los dos mandatarios.

El presidente argentino estará acompañado por Werthein, Karina Milei, Caputo, Bullrich, Oxenford y Bausilli, que buscarán continuar con las negociaciones del salvataje financiero a la Argentina. Hasta el momento, se confirmó una línea swap por 20 mil millones de dólares.

Por su parte, el mandatario estadounidense llevará a la reunión a Marco Rubio, secretario de Estado, Scott Bessent, secretario del Tesoro, Pete Hegseth, secretario de Guerra, Howard Lutnick, secretario de Comercio, Susie Wiles, jefa de Gabinete y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

