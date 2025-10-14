En la recta final de la campaña, Javier Milei volvió a Estados Unidos para reunirse otra vez con Donald Trump

Previo a las elecciones del 26 de octubre, el presidente mantendrá otra reunión bilateral. Lo acompañan Caputo, Werthein, Bullrich y su hermana Karina

Tan solo unos días antes de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei viajó nuevamente a Estados Unidos para mantener otra reunión bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca.

De esta manera, Milei llegó este martes por la madrugada a Washington . A las 14 h (hora argentina), el mandatario se encontrará con su par norteamericano en el Salón Oval , el icónico espacio donde los presidentes estadounidense toman decisiones.

El presidente argentino llegó acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Santiago Bausilli, el titular del Banco Central.

La comitiva que partió desde Argentina se encontró en Washington con el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford , embajador argentino en Estados Unidos. Todo el grupo se está hospedando en Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca.

La reunión con Donald Trump

Este martes a las 14 h Javier Milei y Donald Trump tendrá una reunión bilateral. Según detalló la Casa Blanca, primera habrá un contacto con los medios de comunicación en el Salón Oval, y luego comenzará el cónclave entre los dos mandatarios.

El presidente argentino estará acompañado por Werthein, Karina Milei, Caputo, Bullrich, Oxenford y Bausilli, que buscarán continuar con las negociaciones del salvataje financiero a la Argentina. Hasta el momento, se confirmó una línea swap por 20 mil millones de dólares.

Por su parte, el mandatario estadounidense llevará a la reunión a Marco Rubio, secretario de Estado, Scott Bessent, secretario del Tesoro, Pete Hegseth, secretario de Guerra, Howard Lutnick, secretario de Comercio, Susie Wiles, jefa de Gabinete y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.