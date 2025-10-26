Milei votó y saludó a sus simpatizantes sin realizar declaraciones a la prensa

La Ciudad
Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario
Policiales
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales
Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
La Ciudad
Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad
La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost
Policiales
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
La Ciudad
El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario
La Región
Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales
Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Región
Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Ciudad
Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
LA REGION
El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
Política
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
POLICIALES
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
La Ciudad
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario
Política
¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos