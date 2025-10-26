La Capital | Política | votación

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Hasta las 18 se puede votar en las escuelas que figuran en el padrón electoral. La boleta única de papel debuta a nivel nacional

26 de octubre 2025 · 09:28hs
Desde temprano muchos rosarinos fueron a las urnas a votar.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde temprano muchos rosarinos fueron a las urnas a votar.

En unos comicios con impronta de plebiscito, arrancó la votación en las escuelas de Rosario. La Casa Rosada pone en juego su modelo y la oposición su proyección política. En Santa Fe, los votantes van a las urnas para elegir nueve diputados para el Congreso nacional.

Con algunos minutos de retraso, cerca las 8.30 las escuelas de la ciudad comenzaron a recibir a los primeros votantes. Para saber la mesa y número de orden correspondiente, se puede consultar el padrón electoral haciendo clic acá.

El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años y por primera vez en todo el país se utilizará la boleta única de papel, que Santa Fe ya viene utilizando desde hace varios años.

>> Leer más: Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre

Nueve bancas para Santa Fe

A nivel nacional hoy se renuevan 127 escaños y los resultados provisorios estarán recién a las 21.

Las nueve bancas a elegir por los santafesinos serán en reemplazo de las cinco que obtuvo cuatro años atrás Juntos por el Cambio (JxC), las tres del Frente para la Victoria (FpV) y la restante del socialismo. Del total de electos en 2021, sólo dos pretenden continuar en Diputados.

Noticias relacionadas
De confirmarse las proyecciones, UP será la primera minoría y LLA avanzará sobre el radicalismo y bloques provinciales.  

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

La Libertad Avanza apostó a alianzas con gobernadores para aumentar su representación en la Cámara alta. 

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

Dónde voto: cómo consultar el padrón para las elecciones de este domingo 

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos, cifra que representa el 7,9 por ciento del padrón nacional.

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Lo último

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Arroyo Seco: Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película

Arroyo Seco: "Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película"

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal.

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave
Política

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Ovación
Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes