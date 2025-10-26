Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Hasta las 18 se puede votar en las escuelas que figuran en el padrón electoral. La boleta única de papel debuta a nivel nacional

Desde temprano muchos rosarinos fueron a las urnas a votar.

En unos comicios con impronta de plebiscito, arrancó la votación en las escuelas de Rosario . La Casa Rosada pone en juego su modelo y la oposición su proyección política. En Santa Fe, los votantes van a las urnas para elegir nueve diputados para el Congreso nacional .

Con algunos minutos de retraso, cerca las 8.30 las escuelas de la ciudad comenzaron a recibir a los primeros votantes. Para saber la mesa y número de orden correspondiente, se puede consultar el padrón electoral haciendo clic acá .

El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años y por primera vez en todo el país se utilizará la boleta única de papel, que Santa Fe ya viene utilizando desde hace varios años.

Nueve bancas para Santa Fe

A nivel nacional hoy se renuevan 127 escaños y los resultados provisorios estarán recién a las 21.

Las nueve bancas a elegir por los santafesinos serán en reemplazo de las cinco que obtuvo cuatro años atrás Juntos por el Cambio (JxC), las tres del Frente para la Victoria (FpV) y la restante del socialismo. Del total de electos en 2021, sólo dos pretenden continuar en Diputados.