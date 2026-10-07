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Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula antes del balotaje presidencial en Brasil

A través de una publicación en Instagram, el jefe del Estado argentino arremetió nuevamente contra el actual mandatario del vecino país

7 de octubre 2026 · 18:44hs
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El presidente Javier Milei y su par brasileño

Foto: NA

El presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El presidente Javier Milei volvió a calificar de "ladrón" a su par de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, esta vez a través de una publicación en la red social Instagram en la que apuntó contra el actual mandatario del vecino país, en la previa al balotaje que se realizará el 25 de octubre próximo.

Milei compartió un posteo realizado por la cuenta del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparece una foto del presidente de Brasil con un micrófono y abajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, quien dijo: "Lo que hizo que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

En esta oportunidad, Milei arremetió contra su par del vecino país al escribir sobre el posteo original del Instituto Cato la frase "Lula ladrón" y replicarlo en sus historias de Instagram.

Tras la primera vuelta en Brasil

En la primera vuelta, que se realizó el domingo pasado, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos y Lula, que va por la reelección, el 45,02%. Como ninguno de los dos superó el 50%, se enfrentarán en una segunda vuelta.

No es la primera vez que Milei apunta su par brasileño. En la reciente reunión de gabinete, el libertario definió a los resultados de la primera vuelta de los comicios del vecino país como "un gran triunfo" y responsabilizó a Lula de haber desplegado un "plan platita" sobre el final de la campaña.

El 25 de julio, el líder de La Libertad Avanza (LLA) viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista, Tarcísio de Freitas.

En su discurso se refirió al presidente brasileño como "Don Lula", "el zurdo", "ladrón" y "el presidiario".

En un momento hubo problemas con el sonido y a modo de broma, lanzó: "Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?".

En esa línea sostuvo que "hay que parar la basura socialista" y cuestionó la detención de Jair Bolsonaro. “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”, afirmó.

Como respuesta a esas declaraciones, el gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Unos días más tarde, el jefe del Estado reiteró sus dichos.

También en una entrevista televisiva repitió que Lula es "un ladrón" y "un corrupto". Y manifestó que quedó en libertad "por una falla en el procedimiento" y no por ser inocente.

>>Leer más: Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lula fue condenado por corrupción en la causa Lava Jato y, entre 2018 y 2021, estuvo 580 días en prisión. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al considerar que el Tribunal de Curitiba, que lo juzgó, no tenía competencia y además declaró parcial al exjuez Sergio Moro.

Fue así como Lula recuperó sus derechos políticos y, en 2022, volvió a estar al frente de Brasil.

La semana próxima Milei viajará a Estados Unidos para asistir al evento Hispanic Heritage Gala, que se realizará el 14 de octubre en Washington. También estará presente Eduardo Bolsonaro, exdiputado y hermano de Flávio.

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