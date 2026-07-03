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Milei viaja a Tucumán para participar de los actos por los 210 años de la Independencia

El presidente encabezará la tradicional vigilia en la Casa Histórica y buscará una nueva foto política junto a gobernadores, en medio de negociaciones con las provincias

3 de julio 2026 · 16:23hs
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En 2024

Foto: Archivo / La Capital.

En 2024, Javier Milei encabezó en Tucumán la firma del Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para participar de los actos por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia, en una visita que incluirá la tradicional vigilia del 8 de julio en la Casa Histórica y una nueva foto política junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

El primer mandatario se trasladará al Jardín de la República acompañado por parte de su gabinete para asistir a las celebraciones oficiales que comenzarán la noche previa al feriado patrio del 9 de Julio.

La presencia de Milei fue confirmada por el propio Jaldo luego de recibir la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia, despejando así las dudas que existían sobre la asistencia del jefe del Estado a la fecha patria.

La visita tendrá también un fuerte contenido político: el presidente volverá a mostrarse con el mandatario tucumano en un contexto de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores por temas vinculados a la reforma política, la obra pública y los recursos coparticipables.

Se espera, además, la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en los actos oficiales (en tensión con el gobierno libertario), al igual que ocurrió en anteriores celebraciones patrias.

De repetirse el esquema de 2025, Milei arribará el 8 de julio al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo y, desde allí, se trasladará en helicóptero hasta el centro de San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia en la Casa Histórica.

A la medianoche está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura, tras lo cual el presidente regresará a la Quinta de Olivos.

Para el operativo de seguridad, las autoridades provinciales dispusieron un despliegue de más de 2.000 efectivos policiales, con controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la plaza Independencia. Los detalles finales serán coordinados con Casa Militar.

Otro escenario en Tucumán

La visita de este año tendrá un escenario diferente al de 2025, cuando Milei suspendió su viaje a Tucumán debido a las condiciones meteorológicas adversas y al escaso acompañamiento de los gobernadores, en medio de las tensiones por el reparto de fondos nacionales.

En esta oportunidad, la invitación fue extendida nuevamente a todos los mandatarios provinciales y en la Casa Rosada esperan una foto institucional más amplia en una fecha cargada de simbolismo para el gobierno nacional.

Durante la gestión libertaria, Tucumán se convirtió en un escenario clave para los acuerdos políticos con sectores de la oposición dialoguista: el 9 de julio de 2024 se firmó el denominado Pacto de Mayo, que reunió a 18 gobernadores y a los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

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