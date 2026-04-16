La Capital | Política | Karina Milei

Nuevo gesto de respaldo político: Karina Milei se mostró con Manuel Adorni en Vaca Muerta

Ambos funcionarios encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético. En ese marco, YPF recibió el certificado de Marca País Argentina

16 de abril 2026 · 15:42hs
La secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete lucieron mamelucos de YPF en Vaca Muerta.

Foto: Presidencia de la Nación.

La secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete lucieron mamelucos de YPF en Vaca Muerta.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, volvió a mostrarse este jueves junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva señal de respaldo político en medio de la tomenta judicial que jaquea al funcionario, bajo sospecha de enriquecimiento ilícito.

Ambos visitaron Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país. En ese marco, YPF recibió el certificado de Marca País Argentina.

La distinción reconoce a YPF como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional, en función de su trayectoria, la magnitud de su escala productiva y su rol estratégico en el desarrollo económico del país.

La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa la percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo y promueve el talento local en los mercados globales.

Gestos de respaldo a Adorni

En ese contexto, la hermana del presidente Javier Milei se despachó con un nuevo gesto para blindar a Adorni frente al impacto político de las últimas revelaciones judiciales.

Este miércoles, la Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba, isla paradisíaca del Caribe, junto a su familia para el Año Nuevo de 2025.

La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita corroboró que los tickets aéreos eran de primera clase y que el jefe de Gabinete pagó en efectivo.

>>Leer más: La Justicia lo confirmó: Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase y pagó en efectivo

Paralelamente, las jubiladas acreedoras de Adorni declararon que sus hijos están detrás de la venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

Asimismo, el 29 de abril próximo el jefe de Gabinete brindará su informe de gestión en Diputados de la Nación, pero la sesión informativa será una virtual interpelación a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Este lunes, Karina Milei había compartido agenda con Adorni en dos actividades oficiales: la primera se dio en el Instituto Malbrán, donde ambos recorrieron junto al ministro de Salud, Mario Lugones, las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica y el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4.

Horas más tarde, en la Casa Rosada, ambos volvieron a mostrarse juntos durante la presentación musical de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo en el Patio de las Palmeras.

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