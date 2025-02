Milei habló de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud: "Fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola"

La publicación de Milei se suma al anuncio de Adorni y al posterior comunicado oficial de Presidencia, donde la Argentina aseveró que la OMS "falló en su mayor prueba de fuego" al promover "cuarentenas eternas sin sustento científico" durante la pandemia del Covid-19.

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, dijo el comunicado y criticó la existencia de organismos supranacionales "que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro".