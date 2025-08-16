La Capital | Política | elecciones

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Patricia Bullrich y Luis Petri se anotaron para los comicios de octubre. Además, el presidente quiere poblar el Congreso de economistas

16 de agosto 2025 · 15:05hs
El presidente Javier Milei tendría que retocar el gabinete luego de las elecciones.

El presidente Javier Milei tendría que retocar el gabinete luego de las elecciones.

Al tiempo que Javier Milei deberá cubrir dos bajas sensibles en su gabinete producto de la carrera electoral, el presidente hará una apuesta fuerte por los economistas en el cierre de listas, para el que ya se confirmaron algunos nombres y otros siguen en danza de cara a las elecciones.

Por un lado, luego de que este viernes se confirmara la candidatura a senadora por la ciudad de Buenos Aires de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también su par de Defensa, Luis Petri, se postulará en Mendoza para disputar una banca en la Cámara de Diputados.

Se trata de dos bajas clave en la Casa Rosada que meten ruido político: en su momento, ambos ministerios fueron reclamados por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por eso, el desembarco de Bullrich y Petri en esos despachos abrió la interna entre el jefe del Estado y su compañera de fórmula, una puja hoy sin aparente vuelta atrás.

En tanto, uno de los que ya firmó por su postulación para los comicios de octubre próximo es Agustín Monteverde, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso y de bancos y empresas y profesor de la Universidad del Cema.

Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del gobierno.

Monteverde será el número dos de la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires que encabezará la ministra de Seguridad Nacional.

Más economistas

Otro que también tiene confirmación es el director ejecutivo de la Fundación Faro, Adrián Ravier, quien será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Pampa.

La danza de nombres incluye a economistas como Miguel Boggiano, integrante de la mesa presidencial en la materia, y Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA).

Otro de los que suena como potencial candidato es el del economista Agustín Etchebarne, quien en los últimos días tuvo un fuerte cruce público con el diputado Ricardo López Murphy.

>> Leer más: Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"

La idea del gobierno es poblar el Congreso con voces de la economía que puedan defender de forma sólida la política oficial y los proyectos que se enviarán a partir de diciembre.

Noticias relacionadas
De cara a la gente. Maxi Rodríguez ante los hinchas de Newells.

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Sin Paso para dirimir la interna, el PJ santafesino busca una fórmula para contener a los distintos espacios.

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Los intendentes y jefes comunales de Vamos reclaman unidad y renovación en el armado de la lista del peronismo santafesino para octubre. 

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Romina Diez y Karina Milei definen la estrategia electoral de LLA de Santa Fe.

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Lo último

El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría

La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría

Diputados opositores pidieron sesión especial para tratar normas vetadas por Milei

Diputados opositores pidieron sesión especial para tratar normas vetadas por Milei

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de "cañero" roba bancos a ladrón de autos

Pasó treinta años entre cárceles y tiros. Se inició en la década de 1980 y participó de un histórico robo al Banco Santa Fe de Alberdi y Génova

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de cañero roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Ovación
La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría
OVACIÓN

La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría

La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría

La debacle de un equipo argentino que fue campeón hace cuatro años y puede terminar en la tercera categoría

La peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito para la lepra

La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito para la lepra

Motociclismo: un piloto argentino de 17 años consiguió la pole en el Gran Premio de Austria

Motociclismo: un piloto argentino de 17 años consiguió la pole en el Gran Premio de Austria

Policiales
Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de cañero roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Policiales

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de "cañero" roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"