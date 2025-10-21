La Capital | Política | Pellegrini

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

El candidato a diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe destacó que Javier Milei en Rosario cierre de la campaña nacional en Rosario

21 de octubre 2025 · 13:44hs
Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe.

El vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe y primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, dijo que muchos deciden en estos días finales el voto para el próximo domingo y advirtió: “Estamos cabeza a cabeza con el kirchnerismo, el resultado se define voto a voto”.

Pellegrini resaltó el hecho de que el presidente Javier Milei encabece el acto de cierre de campaña nacional este jueves en Rosario, a las 19, en el Parque España. “Santa Fe es una provincia estratégica por su peso productivo y porque es uno de los lugares donde la Libertad Avanza tiene posibilidad concreta de triunfo. Somos los únicos que podemos evitar el indulto a Cristina Kirchner y para eso necesitamos diputados libertarios” agregó.

Para Pellegrini se viene una elección histórica. “Se enfrentan dos modelos. El del cambio que iniciamos en 2023 y el del pasado, el de la inflación, la pobreza y los jóvenes que se van del país”, recordó.

Camino al Congreso

Hoy el Congreso es hostil y está dominado por el kirchnerismo. Buscan romper el equilibrio fiscal para desestabilizar el gobierno. Por eso es clave sumar diputados que respalden las reformas laboral, tributaria y penal. La inflación lleva cinco meses consecutivos por debajo del 3%, algo que no ocurría hace siete años. El esfuerzo de los argentinos permitió evitar la hiperinflación. Ahora necesitamos consolidar ese cambio y eliminar la inflación para siempre, que es el impuesto más distorsivo y el que más afecta a los que menos tienen”, agregó Pellegrini.

Consultado sobre la gestión provincial, Pellegrini fue crítico con el gobierno de Maximiliano Pullaro y con el espacio Provincias Unidas. “Es una lista pseudo-kirchnerista. Pablo Farías es del socialismo y Melina Giorgi responde a Lousteau, que votó siempre con el kirchnerismo. No bajaron impuestos ni achicaron el gasto. Terminan haciéndole el caldo gordo al kirchnerismo”, cerró.

