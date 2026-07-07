Argentina tuvo una remontada épica ante Egipto, ganó 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final

La selección argentina estaba casi afuera del Mundial y con una reacción descomunal se impuso ante Egipto para avanzar a cuartos de final. Messi, otra vez el mejor

¡ Argentina carajo! La selección armó un triunfo épico ante Egipto por 3 a 2 para meterse en los cuartos de final del Mundial, donde espera por Colombia o Suiza. Pero no fue una victoria más. Fue una de los más dramáticas en la historia de la Copa del Mundo de la selección. Porque a diez minutos del final lo perdía 2 a 0 y parecía que estaba todo en ruinas , que había que armar las valijas.

Pero la Scaloneta es un tanque de guerra, que jamás se rinde y tiene un corazón de acero. En la máxima adversidad renació y no necesitó ni del alargue para emocionar a todos, en el estadio y en casa rincón de la Argentina también.

Fue un carnaval el final del partido en Atlanta y con Lionel Messi, sí otra vez él, como el soldado universal que agiganta cada vez más su leyenda, ahora revoleado al aire por sus compañeros tras su faena.

Porque el rosarino, había errado un penal, pero se reivindicó, lanzó el centro del descuento de Cuti Romero y anotó el empate 2 a 2. Así llegó a los ocho gritos en el Mundial y estiró a 21 su récord en la competición. Pero de que sirven las estadísticas, si acá en Atlanta fue todo pasión, orgullo y fiesta total tras el pitazo final. Argentina vive.

El partido comenzó de nalgas para Argentina, más allá de que en toda la primera etapa fue muchísimo más que su rival. Porque siempre tuvo la iniciativa, aunque chocó con los reflejos impecables del arquero Oufa. En su única llegada de la etapa pegó primero Egipto. Fue un mazazo a la ilusión los 14 minutos.

Tejieron juego los egipcios y fue Ibrahim el que entró por el segundo palo para ganarle en el salto a Lisandro Martínez y vencer al Dibu. Empezó otro partido, con toda la presión extra para Argentina. Desde ahí la mochila de estar obligado a llevar el peso del trámite fue siempre albiceleste.

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Pero la Scaloneta reaccionó y mereció largamente el empate. Pase de Enzo profundo a Tagliafico y penal de Hassan. Fue Messi, lo pateó a la izquierda y tapó el arquero Oufa, un apellido que se iba a escuchar muchísimo. Leo ya había errado ante Austria.

Enseguida Mac Alliter, tras un gran centro de De Paul, le quemó las manos al arquero. Un tiro libre de Messi dio en el caño derecho. Era todo albiceleste. Otra trepada de Tagliafico, centro bárbaro, Julián desvió al arco y otra vez el arquero evitó el gol inminente. Fue el mejor primer tiempo de Argentina en el Mundial, pero con el peor resultado, las cosas que tiene el fútbol.

Argentina atacó con determinación

En el complemento, Argentina salió decidida a quemar las naves. Egipto tuvo la paciencia de un faraón. El trámite se hizo dramático, de tensión total. Desde la tribuna bajaba con fuerza la canción Muchachos para bancar a los jugadores, que iban al frente con el orgullo bajo el poncho.

Todo pareció que se derrumbaba cuando tras una contra letal llegó el segundo de Egipto, pero la revisión del VAR encontró una falta previa a Lisandro Martínez y el alma volvió al cuerpo. Explotó el estadio como un gol propio. Había sobrevida.

Pero no duró mucho. Scaloni movió el banco con los ingresos de Nico González y Lautaro Martínez, pero no llegaron a tocar la pelota. Porque en otra contra furiosa que esta vez sí fue válida, Ziko sentenció al Dibu Martínez. La sensación de eliminación se instaló definitivamente en el estadio de Atlanta.

La reacción de la Scaloneta

La Scaloneta se apagaba envuelta en la impotencia. Montiel fue la tercera variante ya en el último cuarto del partido. Egipto se sintió amo y señor de todo. Pero siempre hay una vida más en este equipo. Centro de Messi y cabezazo a la red de Cuti. Y enseguida otro golazo de arremetida del rosarino para el 2 a 2, que unos minutos antes era impensado, una utopía.

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Cuando el partido era una montaña rusa de adrenalina, llegó la corrida de Lautaro y el centro bárbaro para que Enzo Fernández le diga que sí a la pelota y con todos los argentinos cabeceando con él para que clave el tercer grito. Explosión definitiva del estadio para dar vuelta un resultado que parecía sentenciado.

Una de las victorias más dramáticas de la selección argentina en los Mundiales y el pase a los cuartos de final con el corazón en la mano. Locura criolla en Atlanta en un triunfo épico. Gracias Muchachos, la Scaloneta es un orgullo nacional.