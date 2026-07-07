Se profundiza la crisis de la industria metalúrgica rosarina

La facturación real del sector en la ciudad acumula 44 meses de baja. En medio de la crisis, los empresarios piden a Arca frenar embargos

Las fábricas metalúrgicas del Gran Rosario cubren el 95% de las ramas de esa actividad. La crisis del sector golpea fuerte a la producción y el empleo.

La facturación real de la industria metalúrgica rosarina cayó 16% en abril y acumula 44 meses de bajas. El nivel de actividad se encuentra 40,4% por debajo de fines de 2023 y 52,1% por debajo del pico registrado en septiembre de 2022. El último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario mostró los números de la involución. Al presentarlos, el presidente de la entidad, Rafael Catalano, sintetizó la situación: “Estamos en terapia intensiva”, dijo.

La industria es uno de los sectores más golpeados por la política económica de Javier Milei y, dentro de la actividad fabril, la rama metalúrgica fue especialmente golpeada. De acuerdo a datos del Ministerio de Capital Humano, el empleo asalariado registrado en el rubro metalmecánico disminuyó 7,8% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, cifra equivalente a una pérdida de 18,5 mil trabajadores. Una estimación acorde al peso de la fabricación local en el país permite inferir que un 10% de esos puestos cayeron en la región.

La difusión metalúrgica en la región es un caso particular. El 95% de las 82 ramas tienen presencia local. Varios aglomerados de la región, como el de línea blanca, son líderes en la producción del país. Todos están bajo la presión extrema de caída de la demanda, apertura importadora, atraso cambiario y aumento de costos, fundamentalmente energéticos.

Al cabo de estos más de dos años de caída, las demandas más urgentes van descendiendo niveles. Hoy es crítico el activismo que muestra la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (Arca), en materia de requerimientos, ejecuciones y embargos por deuda impositiva. “Estamos solicitando planes urgentes de refinanciación porque hoy la industria metalúrgica está asfixiada, se hace muy difícil cumplir con todo”, señaló Catalano.

La estructura fiscal, que premia a los grandes con regímenes con el Rigi, pero castiga a los pequeños y medianos, tiene sus paradojas. Por la misma caída en la facturación, la acumulación de saldos a favor de IVA por parte de empresas metalúrgicas es importante, tanto como el costo financiero que les generan. Por eso, junto con la entidad nacional, Adimra, insisten en el reclamo de instrumentación de una cuenta única tributaria que les permita disponer de esos recursos para cumplir con otros compromisos.

Cadena al límite

El desgaste de la industria se refleja, también, en un creciente nivel de morosidad superior a los 90 días, que en el sector empresario llega a un máximo histórico del 12%. Si bien desde la asociación de metalúrgicos aseguran que hay esfuerzos de todos los actores para que la cadena de pagos no se corte, los eslabones están ligados con alambre. “Las cobranzas nuestras están a 120 días de plazo”, señalaron.

La facturación nominal que el análisis del Derecho de Registro e Inspección (Drei) municipal deja ver, muestra cómo se desbarranca la actividad. En abril fue de $ 93.800 millones, apenas 11,2% más que el mismo mes del año pasado. La inflación interanual fue de 32,6%. Esto significa que el ingreso real continúa retrocediendo ya que desde fines de 2023 los ingresos del sector crecieron sistemáticamente por debajo del aumento de precios.

Germán Medina, tesorero de AIM, aportó una lectura adicional de estas cifras: “Los productores de bienes transables, como la industria, estamos bancando la pelea contra la inflación, porque mientras todos los otros precios crecen, los del sector están cada vez más ajustados”. En medio del freno a la demanda, la atención a los nichos de sobrevivencia que se abren, como la provisión a alguno de los anillos de producción de petróleo o minería, se realizan a pérdida. “A veces para seguir en actividad aceptás precios a los que no se puede reponer”, agregó.

La canibalización es uno de los riesgos que traen las estrategias de adaptación de las pymes al duro panorama económico. Deprimir precios para captar algún contrato, competir con los clientes en busca de nuevos nichos, boicotear la cadena de valor al virar hacia la estrategia importadora, son algunos de los mencionados.

“Defendemos cada empleo y cada fábrica pero también luchamos para que no desaparezcan sectores enteros”, enfatizó Catalano.

Tobogán sin fin

Según el reporte de AIM, el 77% de las actividades metalúrgicas aumentó su facturación menos que la inflación. En el primer cuatrimestre de 2026, los ingresos nominales subieron 14,4%, muy lejos de la evolución promedio de precios. La única subrama metalúrgica que facturó más que el IPC fue la de fabricación de productos metálicos p/uso estructural (+37%), asociada a efectos puntuales de la obra pública provincial, como las obras en cárceles y comisarías.

Entre enero de 2024 y abril de 2026, la industria metalúrgica rosarina registró un descenso de 16,7% en su facturación real. “Considerando las últimas veintiocho mediciones mensuales se aprecia un panorama reiterado de bajas interanuales”, señaló la asociación en su informe. Las caídas más fuertes fueron en fundición de metales (-20,8%), aparatos de uso doméstico (-19,8%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-19,6%) y equipo eléctrico (-19,2%).

Entre finales de 2023 y marzo de 2026, en un grupo seleccionado de solo 15 ramas metalúrgicas de Santa Fe, el total de empleadores asegurados y las personas trabajadoras cubiertas se redujo un 5,2% y 6,4% respectivamente. Actualmente, unas 60 empresas trabajan bajo el amparo del artículo 223 Bis de la ley de contrato de trabajo, que les permite acordar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, mecanismos para reducir temporalmente cargas laborales durante una crisis. “Es una herramienta muy útil para aguantar cuando se ve una recuperación en el horizonte pero hoy el panorama a futuro es cada vez más complejo”, señalo Catalano.