Maximiliano Pullaro no viaja a la reunión de gobernadores en Casa Rosada

Frente a la conmoción que causaron los asesinatos de dos taxistas y el ataque a tiros contra el chofer de la línea K, que lo dejó mal herido, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió no viajar a Buenos Aires para participar de la reunión de mandatarios provinciales con el ministro del Interior, Guillermo Francos , y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse , para analizar un nuevo acuerdo fiscal y la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei .

79706775.jpg Plaza Sarmiento, un día de paro de colectivos. Celina Mutti Lovera- La Capital

Antes de desistir de asistir a la convocatoria, Pullaro había expresado “una expectativa muy importante” sobre los resultados que podría arrojar la reunión. No obstante, en declaraciones a la prensa en ExpoAgro admitió que “no hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta del gobierno nacional a las provincias” y aseguró que así como el gobierno tiene reclamos que hacer a las provincias "Santa Fe también tienen que hacerle los suyos a la Nación".

"Hay provincias como la de Santa Fe a la que el gobierno le debe $600.000 millones. Eso también queremos ponerlo arriba de la mesa porque hay provincias que ponemos mucho para sostener el federalismo”, detalló el mandatario santafesino que tenía expectativas de poder tratar ése y otros temas que son de sumo interés para la provincia en la reunión de esta tarde con Francos y Posse. Lo hará, claro está, Scaglia.

La grave situación que atraviesa Rosario por la ola de violencia que se desató la última semana puso en alerta al gobierno provincial. Este viernes a la mañana el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni dijo que la provincia está "trabajando con todos los recursos, codo a codo con la Fiscalía, para avanzar en las medidas del caso, esclarecer los hechos y llevar a los autores ante la Justicia para aplicar las penas correspondientes".

No obstante, Pullaro no se moverá de Rosario, la delicada situación de inseguridad que atraviesa la ciudad le demanda su máxima atención. Lo había dicho en la apertura del año judicial en Santa Fe, donde aseguró que “el Estado provincial es más fuerte que cualquier organización criminal” y añadió: “Esperamos poder trabajar de manera mancomunada con la Justicia para dar la respuesta que en muchos casos sentimos que no estamos dando".

Pullaro encabezó este jueves a la noche un el encuentro en el que se analizó la crítica situación que vive la ciudad ante la sucesión de hechos de violencia registrados en los últimos días y que se cobraron la vida de los taxistas Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, ambos ejecutados con disparos en la cabeza cuando estaban trabajando, en asesinatos que, según los investigadores, tienen un claro sello mafioso.

A estos dos crímenes se sumó este jueves a la tarde el ataque a tiros a un chofer de la línea K, registrado en Mendoza y México. Se trata de Marcos Daloia, de 39 años, quien iba al volante del interno 122 cuando un joven -aún no identificado- le hizo señas para que pare y así poder subir al trolebus y, cuando paró, le descerrajó varios disparos de arma de fuego que le causaron heridas de gravedad.

LINEAK.jpg El chofer de la línea K fue baleado minutos antes de las 19 en Mendoza y Méjico. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Daloia se encuentra internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración a los pasajeros del trolebus y a testigos del caso para dar con el autor de los disparos. Para ello, pidieron comunicarse al 911 o acudir a la Unidad de Homicidios Dolosos ubicada en el Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2850), o vía redes sociales de la Fiscalía.