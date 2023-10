Mauricio Macri ratificó su voto a Javier Milei: "En el balotaje se vota al menos malo"

El ex presidente criticó con dureza al candidato oficialista Sergio Massa y aseguró que el postulante de La Libertad Avanza nunca le mintió

El ex presidente Mauricio Macri disparó contra el candidato oficialista Sergio Massa.

El ex presidente Mauricio Macri cargó este domingo contra el sector del radicalismo que se mostró "neutral" de cara al balotaje , a quienes calificó de "perdedores" , y afirmó que fue "malo" que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , "haya tomado la presidencia" de la Unión Cívica Radical (UCR). También, fustigó al senador Martín Lousteau.

El ex jefe de Estado respondió de esta forma a las declaraciones que ambos dirigentes radicales pronunciaron esta semana respecto de la posición que tomarán para el balotaje del 19 de noviembre, donde indicaron que no acompañaran al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ni al de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa .

"Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores. La mayoría de los radicales se han modernizado, no representan el sentir del radicalismo", expresó el ex primer mandatario en LN+. "Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", añadió Macri.